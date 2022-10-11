Atina Antlaşması Maddeleri - Atina Antlaşması Önemi, Nedenleri, Sonuçları ve Sonrasında Kaybedilen Yerler

Atina Antlaşması sonuçları itibariyle önemli bir antlaşmadır. Söz konusu antlaşma Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan arasında imzalanmıştır. 1. Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı Devleti balkanlarda ciddi ayaklanma ve isyanlarla meşgul olmak zorunda kalmıştır. Devletin güçsüzleşmesi, beraberinde çok fazla toprak kaybını da getirmiştir. Atina Antlaşması maddeleri, Atina Antlaşması önemi, Atina Antlaşması kimler arasında imzalandı gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Atina Antlaşması Kimler Arasında İmzalandı?

Osmanlı Devleti, 2. Balkan Savaşı sonrasında Yunanistan ile Atina Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşma, 14 Kasım 1913 tarihinde, adından da anlaşıldığı üzere Atina'da imzalanmıştır. Antlaşmanın imzalanmasından önceki süreç değerlendirildiğinde aşağıdaki değerlendirme yapılabilir.

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan önceki en büyük toprak kaybı Balkan Savaşlarında olmuştur.

Osmanlı Devleti, son dönemde tüm enerjisini Balkanlardaki isyan ve ayaklanmalara vermiştir.

Trablusgarp Savaşı devam ederken devletin Balkanlarda çıkacak bir savaşın altından kalkması mümkün değildi.

Balkan Devletleri tek tek Osmanlı Devleti'nden kopuyor, bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı.

Balkan Savaşı'ndan sonra büyük topraklar kaybeden Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattına çekilmek zorunda kalmıştır.

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı'ndan sonra mağlubiyeti kabul etmiş, Balkan Devletlerinin tüm isteklerini gerçekleştirmiştir.

Atina Antlaşması'nın Maddeleri

Atina Antlaşması'nın maddeleri aşağıda sıralanmıştır.

Osmanlı Devleti'ne ait olan Yanya ve Selanik Yunanistan'a verilmiştir.

Girit adasının Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmiştir.

Yunanistan'da yaşayan Türkler "azınlık hakları" statüsüne tabi tutulacaktır.

Osmanlı Devleti'nin gücünün zayıflanmasından yararlanmak isteyen Balkan Devletleri, bu antlaşma ile devleti çok zor durumda bırakmıştır. Bu antlaşmadan sonra Balkan Devletleri tek tek bağımsızlığını ilan etmeye başlamıştır.

Atina Antlaşması'nın Sonuçları

Atina Antlaşmalarının görüşmelerinin devam ettiği süreçte Yunanistan Osmanlı Devleti'nden Ege Adaları'nı da istemiştir. Söz konusu adalar Bozcaada, Yunanistan, İmroz ve Meis adalarıdır. Osmanlı Devleti tabi ki bu isteği kabul etmemiştir. Bu adalarla ilgili görüşmeler devam ederken 1. Dünya Savaşı patlak vermiştir. Çıkan savaştan kaynaklı olarak adalar meselesinin çözümü Lozan Antlaşmasına kalmıştır.

Atina Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin ne denli güçsüz kaldığının, Balkanlarda kendi çıkarlarını savunmaktan dahi yoksun kaldığının göstergesidir. Yapılan Atina Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti çok daha zorlu bir sürece girmiştir. Yaşanan zorlu süreç, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına kadar devam etmiştir. Atina Antlaşması ile Yunanistan, Balkanlardaki hâkimiyetini önemli ölçüde artırmıştır. Bu da dünya siyasi tarihinde Yunanistan'ın daha fazla söz sahibi olmasına neden olmuştur.