Atlanta’da Saat Kaç? Türkiye Georgia Saat Farkı İle Atlanta’da Şu An Saat Kaç?

ABD'de bulunan Atlanta kendi Georgia eyaletinin de başkentidir. Atlanta karayolları, hava ve demiryolları bakımından Güneydoğu Birleşik Amerika için çok önemi şehirlerden biridir. Her sene Türkiye'den birçok kişi de Atlanta şehrini ziyaret ediyor. Bu nedenle Türkiye ve Atlanta saat farklılıklarını bilmek sağlıklı bir seyahat açısından önem taşıyor. Türkiye Georgia saat farkı ile Atlanta'da şu an saat kaç sorusunun yanıtını araştırdık ve sizin için yazdık.

Atlanta'da Saat Kaç?

Atlanta ve Türkiye arasında önemli saat farklılıkları bulunmaktadır. Özellikle Atlanta ve Türkiye arasında seyahat etmek isteyen kişilerin mutlaka bu saat farklılıklarını hesaplamaları gerekiyor. Atlanta'da ya da Türkiye'de ki saatin kaç olduğunu bilebilmek için de mutlaka aradaki saat farkı hakkında bilgi edinmek gerekmektedir.

Atlanta Türkiye Saat Farkı

Atlanta ve Türkiye arasında 7 saatlik bir zaman farkı vardır. Atlanta Türkiye'nin 7 saat gerisindedir. İki yer arasındaki zaman farkını bilebilmek için ileride olan yerin saatinden diğer yerin saatini çıkarmanız gerekir.

Atlanta Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Atlanta ile Türkiye 7 saatlik zaman farkına sahiptir. İki yer arasında seyahat etmeyi planlayan kişilerin mutlaka bu 7 saatlik zaman farkını dikkate alması gerekiyor. İş ya da turizm gibi nedenlerle seyahat eden kişiler için zaman farkı hesaplamaları her zaman önem arz eder.

Türkiye Georgia Saat Farkı ile Atlanta'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye Georgia saat farkı ile hesaplandığında Atlanta'dan 7 saat ileridedir. Yani Atlanta'da saat sabah 03:00 iken Türkiye'de saat 10:00'dur. Atlanta saatini hesaplayabilmek için Türkiye saatinden 7 saat çıkarmanız yeterlidir.