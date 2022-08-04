Atlas Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden Atlas Üniversitesi bu yıl ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı. MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulhalim Şenyiğit Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medicine Hospital'da istihdamının sağlanacağı müjdesini verirken, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş de Dezenfeksiyon- Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programını mezunlarının doğrudan Medicine Hospital'da işe başlayabileceğini ifade etti. Dr. Elgörmüş "Eğitime, bilime ve araştırmaya yön veren; yenilikçi, uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören öncü üniversite olmayı amaç edinen Atlas Üniversitesinin, istihdam ve staj konusunda da her zaman öğrencilerine destek olmayı ilke edindiklerini ifade etti.TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Atlas Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer aldı. Atlas Üniversitesi öğrencilerinin 43 projesi desteklenmeye hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük, "Üniversitemiz en fazla projesi kabul edilen üniversiteler arasında 27 vakıf üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer aldı" dedi. Öğretim üyesi ve öğrenci oranı göz önüne alındığında birinci sırada yer almaktayız diyen Küçük "Fakültelere göre Tıp fakültesi 7 proje, diş hekimliği fakültesi 8 proje, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinden 3, sağlık bilimleri fakültesinden 21 proje, insan ve toplum bilimleri fakültesinden 4 proje kabul edildi. 2 yıllık öğrencilik döneminizi göz önüne aldığımızda bu büyük bir başarı olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.