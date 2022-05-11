Atom Numarası Nasıl Bulunur? Elementlerin Atom Ve Kütle Numaraları Nasıl Öğrenilir?

Atom, maddenin en küçük yapı taşına verilen bir isimdir. Periyodik tabloda bulunan elementlerin tüm özelliklerini barındıran en küçük parçalar yani atomlar proton, elektron ve nötronlardan oluşmaktadır. Atomun üzerinde bulunan proton, nötron yahut elektron sayısına göre atomun numarası, kütle numarası ve diğer elementlerle olan ilişkisi değişmektedir. Peki, atom numarası nasıl bulunur? Atom numarası nedir? İşte detaylı bilgiler...

Atom Numarası Nedir?

Atom numarası, bahsi geçen elementin her atomunun çekirdeğinde bulunan proton sayısına verilen isimdir. Atom numarası elementin kimyasal yapısı hakkında bilgi verir.

Atom Numarası Nasıl Bulunur?

Herhangi bir elementin atom numarası bulunması için o elementin her bir atomunda bulunan proton sayısının bulunması gereklidir. Bir atomdaki proton sayısı ait olduğu elementin atom numarasına eşittir. Eğer atomdaki elektronlar yüksüz vaziyette ise bu durumda elektron sayısı da atom numarasına eşit durumdadır. Atom numarası bulunması için atomun çekirdek yükünün bulunması gereklidir.

Bir Elementinin Atom Ve Kütle Numaraları Nasıl Öğrenilir?

Elementlerin atom ve kütle numaralarını öğrenmek için mutlaka periyodik tablodan yardım almak gereklidir. Atomda bulunan proton sayısı atom numarasını oluştururken, yine atomda bulunan proton ve nötron sayısının toplamı ise kütle numarasını oluşturur.

Periyodik tabloya baktığımız zaman elementlerin sembollerin olduğu kutucuklarda atom numarası ve kütle numarasını görebiliriz. Element sembolünün üst sol köşesinde yer alan sayı kütle numarası, sol alt köşesinde yer alan sayı ise atom numarasıdır.