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Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:45 Son Güncelleme: 11.5.2022 10:45

Atom Numarası Nasıl Bulunur? Elementlerin Atom Ve Kütle Numaraları Nasıl Öğrenilir?

Atom Numarası Nasıl Bulunur? Elementlerin Atom Ve Kütle Numaraları Nasıl Öğrenilir?

Maddeyi oluşturan en küçük parça yani atom, ilkokul çağlarından üniversitesi sıralarına kadar kimya derslerinde görülen en temel konulardan birisidir. Temel bilim terimleri hakkında bilgi sahibi olmak günlük hayatta birçok alanda işimize yararken aynı zamanda genel kültürümüzü geliştirmeye de fayda sağlar. Elementlerin atom ve kütle numaraları hakkında edinilen bilgiler sınavlarda ve derslerde başarılı olmak için oldukça faydalıdır. Atom numarası nasıl bulunur? Elementlerin atom ve kütle numaraları nasıl öğrenilir? Bu soruların yanıtlarını ve atom numarası hakkında merak edilen bilgileri sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Atom, maddenin en küçük yapı taşına verilen bir isimdir. Periyodik tabloda bulunan elementlerin tüm özelliklerini barındıran en küçük parçalar yani atomlar proton, elektron ve nötronlardan oluşmaktadır. Atomun üzerinde bulunan proton, nötron yahut elektron sayısına göre atomun numarası, kütle numarası ve diğer elementlerle olan ilişkisi değişmektedir. Peki, atom numarası nasıl bulunur? Atom numarası nedir? İşte detaylı bilgiler...

Atom Numarası Nedir?

Atom numarası, bahsi geçen elementin her atomunun çekirdeğinde bulunan proton sayısına verilen isimdir. Atom numarası elementin kimyasal yapısı hakkında bilgi verir.

Atom Numarası Nasıl Bulunur?

Herhangi bir elementin atom numarası bulunması için o elementin her bir atomunda bulunan proton sayısının bulunması gereklidir. Bir atomdaki proton sayısı ait olduğu elementin atom numarasına eşittir. Eğer atomdaki elektronlar yüksüz vaziyette ise bu durumda elektron sayısı da atom numarasına eşit durumdadır. Atom numarası bulunması için atomun çekirdek yükünün bulunması gereklidir.

Bir Elementinin Atom Ve Kütle Numaraları Nasıl Öğrenilir?

Elementlerin atom ve kütle numaralarını öğrenmek için mutlaka periyodik tablodan yardım almak gereklidir. Atomda bulunan proton sayısı atom numarasını oluştururken, yine atomda bulunan proton ve nötron sayısının toplamı ise kütle numarasını oluşturur.

Periyodik tabloya baktığımız zaman elementlerin sembollerin olduğu kutucuklarda atom numarası ve kütle numarasını görebiliriz. Element sembolünün üst sol köşesinde yer alan sayı kütle numarası, sol alt köşesinde yer alan sayı ise atom numarasıdır.

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Atom Numarası Nasıl Bulunur? Elementlerin Atom Ve Kütle Numaraları Nasıl Öğrenilir?
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