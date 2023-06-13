ATP Sentezi Tüm Canlılarda Ortak Mıdır? Tüm Canlılar ATP Sentezler Mi?

ATP sentezi tüm canlılarda ortak mıdır sorusu genellikle lise çağındaki öğrencilerin araştırdığı bir konudur. Bunun yanı sıra biyoloji dersinin bir konusu olup gerek sınavlar gerekse sadece meraktan öğrenmek isteyenler için tüm canlılar ATP sentezler mi, protein ve ATP sentezleme tüm canlılar için ortak mıdır konularını araştırdık. Araştırma sonuçlarımıza ulaşmak için haberimizi okumaya devam edebilir ve ATP sentezi tüm canlılarda ortak mıdır öğrenebilirsiniz.

ATP Sentezi Tüm Canlılarda Ortak Mıdır?

ATP sentezi tüm canlılarda ortak mıdır sorusundaki canlılıktan bahsedebilmemiz için bakteri, insan, hayvan fark etmeksizin metabolik olayların varlığından bahsedebilmemiz gerekir. Canlılar besinini kendileri üretebildikleri gibi dışarıdan da alabilirler. Fakat buna rağmen enerji başka bir canlıdan temin edilebilecek bir şey değildir. ATP enerji yüklü bir molekül olup bu moleküldeki enerji canlılarda depolanamadığı gibi başka canlılara da aktarılamaz. Bu molekülü, her bir canlı kendi metabolik olayları çerçevesinde üretip diğer metabolik reaksiyonları oluşturmak için kullanır. ATP sentezi dediğimiz temel olay ise bizim için solunum mekanizmasıdır. Solunumda organik moleküller yani içerisinde C (Karbon), H (Hidrojen), O (Oksijen) bulunduran moleküller yakılıp, bu yakılma işlemi sonucundaki enerjiden ATP elde edilir. Elde edilen bu ATP sentezi substrat düzeyinde ya da oksidatif düzeyde olur. Fakat oksidatif düzey basit yapılı canlıların yapamayacağı kadar karışık bir olay olduğu için, basit yapılı canlıların dahi kullanıp ATP sentezleyebileceği en temel yol substrat düzeydeki ATP sensetezidir. Substrat düzeyinde ATP sentezinde kullanılan bütün enzimler tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Bu durumda ATP sentezlemek bütün canlılarda ortaktır. Fakat tüm canlılarda ortak olan substrat düzeyinde ATP sentezidir.

ATP Nedir?

ATP olarak da bilinen adenozin trifosfat, hücreler içinde enerji taşıyan bir moleküldür. Hücrenin ana enerji birimidir ve fotofosforilasyon (ışıktan enerji kullanarak bir moleküle bir fosfat grubu eklenmesi), hücresel solunum ve fermantasyon işlemlerinin son ürünü olarak oluşur. ATP, tüm hücresel aktiviteler için kullanılan ana enerji kaynağı ve taşıyıcısıdır. ATP hidrolize edildiğinde ve adenozin difosfata (ADP) dönüştürüldüğünde enerji elde edilir. ADP, ATP'ye geri dönüştürülebilir, böylece enerji diğer hücresel reaksiyonlar için kullanılabilir.

ATP üretimi birkaç farklı yöntemle yapılabilir. Fotofosforilasyon, bitkilere ve siyanobakterilere özgü bir yöntemdir. Güneş ışığından gelen enerjiyi kullanarak ADP'den ATP'nin oluşturulmasıdır, bu işlem fotosentez sırasında gerçekleşir. ATP ayrıca bir hücrenin mitokondrilerindeki hücresel solunum sürecinden de oluşabilir. Bu, oksijen gerektiren aerobik solunum veya gerektirmeyen anaerobik solunum yoluyla olabilir. Aerobik solunum, glikoz ve oksijenden ATP (karbondioksit ve su ile birlikte) üretir. Anaerobik solunum ise oksijen dışındaki kimyasalları kullanır ve bu işlem öncelikle anaerobik ortamlarda yaşayan arkeler ve bakteriler tarafından kullanılır. Fermantasyon, oksijen gerektirmeyen ATP üretmenin başka bir yoludur; elektron taşıma zinciri kullanmadığı için anaerobik solunumdan farklıdır. Maya ve bakteriler, ATP üretmek için fermantasyonu kullanan organizmalara birer örnektir. ATP, hücre iletişimi için kullanılan bir sinyal molekülüdür ve ana görevlerinden biri sinyal iletimini sağlamaktır.

Protein Sentezi Tüm Canlılarda Ortak Mıdır?

Protein sentezi, tüm canlı organizmaların hücrelerinde bulunan ribozom organelinde gerçekleşmektedir. Protein sentezi için aminoasil-tRNA'ların hazırlanmasında, ya da sentez süresince ATP ve GTP hidrolizi ile yüksek miktarda enerji harcanır. Ayrıca, hücreler ürettikleri enerjinin büyük kısmını protein sentezinde görev alan yapıları oluşturmakta kullanırlar DNA'da bulunan genetik şifreler RNA'ya aktarılıp ribozomlarda aminoasitlerden protein molekülü yapımı yani protein sentezi olayı gerçekleşir. RNA molekülü, protein sentezini ayarlayan moleküldür. Bazı yapısal farklılıklardan bahsetsek bile protein sentezi tüm canlılarda aynıdır.