Atrium Nedir? Mimaride Atrium Ne Demek, Avlu İle Farkı Ne?

Atrium nedir sorusuna cevap bulacağınız eserler mimari yapılarla ilgili olan kaynaklardır. Atrium, eski dönemlere ait bir mimari terimdir. Bu eserlerin nadiren de olsa ülkemizde örneklerini görebilirsiniz. Mimaride atrium ne demek araştırmasının daha çok Roma dönemi mimarisi üzerinde yoğunlaştırılması gerekir. Avlu ile atrium farkı ne gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Atrium Nedir?

Atrium, daha çok Roma dönemi eserlerinde karşılaşılan, evin bulunduğu alanın ortasında avlu benzeri bir yapının olduğu mimari eserlerdir. Bu kapsamda yapılmış eserlerin etrafının da Roma mimarisinin izlerini taşıyan yüksek sütunlarla çevrildiğini görebilirsiniz. Atrium tarzı mimari eser örnekleri günümüzde daha çok otel ve benzeri konaklama tesislerinde kullanılır.

Atrium, günümüzde de kullanılan bir mimari bakış açısıdır. Fakat günümüzdeki eserlerde eski döneme nazaran bir kısım değişiklikler yaşanmıştır. Geçmiş dönemdeki atrium tarzı eserler sadece açık alanlarda kullanılmış olsa da günümüzde kapalı alanlarda da atrium mimarisinin örnekleri vardır. Örneğin AVM'lerin büyük bir kısmında atrium tarzı mimari örneklerini görebilirsiniz.

Mimaride Atrium Ne Demek?

Atrium teriminin günümüz Türkçesindeki karşılığı "avlu"dur. Avlu yapısı geçmiş dönemlerde uzun bir koridorla eve bağlanmıştır. Günümüzde ise atrium mimari eserler ilgi çekmek ve daha çok müşteri çekmek maksadıyla inşa edilir. Yeme içme alanları ve AVM'lerde bu amaçla hazırlanmış atrium eserler vardır. günümüzdeki cami ve şadırvan inşalarının atrium mimarisinin örneği olduğunu söyleyebiliriz.