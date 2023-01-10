Attila İlhan Kimdir? Attila İlhan Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Attila İlhan kimdir, 15 Haziran 1925 yılında İzmir Menemen'de dünyaya gelmiştir. Öz babası Muharrem Bedrettin İlhan, annesi ise Emine Memnune İlhan'dır. Bir tane kardeşi vardır, ismi Çolpan İlhan'dır. Attila İlhan'ın babası şiire karşı ilgili ve şiir kitabı olan insandır. Atilla İlhan'da babası gibi birden çok branşla ilgilenmiştir; romancı, deneme yazarı, düşünür, senarist, gazeteci ve aynı zamanda eleştirmendir. Attila İlhan hangi dönemde yer almıştır çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Attila İlhan Kimdir?

Atilla İlhan kimdir, 15 Haziran 1925 yılında İzmir Menemen ilçesinde dünyaya gelmiştir. Atilla İlhan hayatı şu şekildedir; okul hayatına hızlı bir giriş yapan şair, İzmir Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu'nu başarıyla tamamlamıştır. Atatürk Lisesi'nde öğrencilik yaptığı zamanlarda Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesine karşı bir tutum sergilemesi sebebiyle tutuklanmış ve okuldan uzaklaştırılma cezası almıştır. Danıştay kararıyla eğitimini devam ettirme fırsatını kazanan şair, İstanbul'da Işık Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki yüksek öğrenimini bitirmeden 6 yıl boyunca aralıklarla Paris'te yaşamaya karar vermiştir. Türkiye'ye geri geldiğinde türlü türlü gazete ve dergilerde görev almış ve Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığına girmeye hak kazanmıştır. Ankara'da Bilgi Yayınevi Danışmanlığını yapan Attila İlhan, eserlerinde "Ali Kaptanoğlu" lakabını kullanmıştır.

Attila İlhan Hangi akım ve topluluğa dahil olduğunu kısaca şu şekilde özetleyebiliriz; Maviciler veya bir diğer adıyla Mavi Akımı, 1 Kasım 1952 tarihinde yayına alınmaya başlanan "Mavi" isimli derginin etrafında Attilâ İlhan aracılığıyla toplanan edebi topluluk larak bilinmektedir. Attila İlhan hangi dönemde yer aldığı konusu çok fazla merak edilmektedir. Bu sorunun yanıtı şu şekildedir; Atilla İlhan Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yer almıştır. Yaşamı boyunca çoğu dergide yazılar ve şiirler yazan şairin ilk şiiri "Balıkçı Türküsü" olmuştur. Televizyon programları sunan sanatçı 11 Ekim 2005 yılında, İstanbul'da 80 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.

Attila İlhan Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Attila İlhan şiirleri ve eserleri şu şekilde sıralanmaktadır;

Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dâhil

Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dâhil Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Aynanın İçindekiler ("Bıçağın Ucu/ Yaraya Tuz Basmak/ O Karanlıktaki Biz / Sırtlan Payı / Dersaadet'te Sabah Ezanları" bu serinin romanlarıdır) Kurtlar Sofrası, Allah'ın Süngüleri, Fena Halde Leman, Hoca Hanım Vay

Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Aynanın İçindekiler ("Bıçağın Ucu/ Yaraya Tuz Basmak/ O Karanlıktaki Biz / Sırtlan Payı / Dersaadet'te Sabah Ezanları" bu serinin romanlarıdır) Kurtlar Sofrası, Allah'ın Süngüleri, Fena Halde Leman, Hoca Hanım Vay Gezi: Abbas Yolcu

Abbas Yolcu Senaryoları: Yalnızlar Rıhtımı, Ateşten Damla, Şoför Nebahat, Devlerin Öfkesi, Rıfat Diye Biri, Ver Elini İstanbul

Attila İlhan edebi kişiliği ise maddeler halinde şu şekilde sıralanmaktadır;