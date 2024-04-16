Attila’nın Mezarı Nerede? Attila Nerede Öldü, Mezarının Yeri Belli Mi?

Arkeoloji araştırmacısı Zsófia Masek, Attila'nın cenazesi ile günümüze ulaşan tek bir yazılı kaynağın olduğunu ifade eder. Bu kaynak ise Attila'nın üçlü bir tabuta gömüldüğünü anlatan yazar Jordanes'ten gelir. Tarihi ve araştırmayı sevenlerin akıllarındaki sorular bu nedenle Attila nerede öldü, mezarının yeri belli mi ve Attila'nın mezarı nerede olarak bilinir.

Attila Nerede Öldü?

Zamanının en büyük savaşçısı olarak bilinen Attila, yatağında burun kanamasından ölmüştür. Anlatılana göre Attila, evliliğini kutlarken sarhoş bir halde yatağına çekilmiştir. Gece Attila'nın burnundaki damarlardan biri patlamıştır ve kanıyla boğulmuştur. Yaklaşık olarak 47 yaşında ölen Attila, Hun ordularına neredeyse 20 yıldır liderlik ediyordu. Attila'nın öldüğü yer ise Macaristan sınırları içerisinde kalmaktadır.

Attila'nın Mezarının Yeri Belli Mi?

Attila'nın mezarı; altın, gümüş ve demirden yapılan üç duvarlı, renkli bir tabutla gömülüdür. Tabutun her bir katmanı ise hazine ile doludur. Öldüğü yerin Macaristan sınırları içinde kaldığı bilinse de mezarı asla bulunamamıştır. Mezar yerinin gizli kalması amacıyla onu defnedenler, kampa döndüklerinde öldürülmüştür.