Avrupa Birliği Ne Zaman Kuruldu? Avrupa Birliği Kuruluş Tarihi ve Amacı Ne, Hangi Olaydan Sonra Kuruldu?

Avrupa Birliği sık sık duyduğumuz kuruluşlardan biri. Peki Avrupa Birliği kuruluş tarihi hakkında detaylı bilgiye sahip misiniz? Avrupa Birliği ne zaman kuruldu, Avrupa Birliği kaç yılında kuruldu, Avrupa Birliği kuruluş amacı nedir gibi sorular Avrupa Birliği'ni tam anlamıyla tanımanız için önemli sorulardır. 1993 yılında kurulan Avrupa Birliği hangi olaydan sonra kuruldu, kaç ülke ile kuruldu? İşte sorularınızın yanıtı!

Avrupa Birliği Ne Zaman Kuruldu?

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşmeden ve ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birliği resmen kuruluş sürecinde 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu nedenle Avrupa Birliği 1 Kasım 1993 tarihinde resmen kurulmuştur ve günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedir. Temelleri 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile atılmıştır.

Avrupa Birliği Kuruluş Amacı Nedir, Kuran Ülkeler Hangileridir, Bugün Hangi Ülkeler Üyedir?

Avrupa Birliğinin kuruluş amacı üye ülkelerin birbirleriyle anlaşma içinde içerisinde olmalarıdır. Üye ülkelerin barış içerisinde yaşamasını hedefler. Ayrıca üye ülkelerde yaşayan yurttaşların yaşam şartlarını iyileştirmek için; refah seviyelerinin artması, haklarının savunulması, ekonomik ve siyasi şartlarının düzenlenmesi ile ilgilenir.

Şu an 27 ülkenin üye olarak yer aldığı Avrupa Birliği'nin kurucu ülkeleri ise Belçika, İtalya, Batı Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Fransa'dır. Altı ülke 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bir araya gelir, 1973 yılında Danimarka, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın katılmasıyla da ilk büyüme gerçekleşir. Ancak bugün Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyeleri arasında yer almamaktadır. Avrupa Birliği 1981 yılında Yunanistan'ın katılmasıyla ikinci büyümesini gerçekleşmiştir. Üye devletlerin yanı sıra aday ülkeler de bulunmaktadır. Arnavutluk, İzlanda, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna – Hersek'in yanı sıra Türkiye de aday ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği'nin merkezi olarak ise Brüksel, Frankfurt, Lüksemburg ve Strazburg olarak belirlenmiştir.