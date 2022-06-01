Avrupa Haritası - Dilsiz, Fiziki Ve Avrupa Siyasi Haritası İle Ülkelerin İsimleri, Sınırları Ve Yerleri

Avrupa'nın en büyük gölü, Ladoga Gölü olarak biliniyor ve bu göl, Rusya'da bulunuyor. Bunun yanı sıra İdil Nehri, Ural Nehri, Tuna Nehri ise kaynağı Avrupa'da olan en uzun nehirler olarak biliniyor. Dilsiz, fiziki ve Avrupa siyasi haritası ile ülkelerin isimleri, sınırları ve yerleri rahatlıkla bulunuyor. Sizin için Avrupa haritası hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Konu ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Avrupa Siyasi Haritası Nedir?

Avrupa haritası, Avrupa kıtasını kapsayan bir harita olarak tasarlanıyor. Kıta içerisinde yer alan ülkeleri gösterdiğinden Avrupa ülkeleri haritası olarak da adlandırılabiliyor. Avrupa kıtası, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın ise batısında, Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunuyor. Yarımada şeklinde olan kıta, dünyanın en küçük ikinci kıtası olarak da biliniyor.

Dünya üzerindeki 7 kıtadan biri olan Avrupa'nın Asya ile coğrafi açıdan bağlantısı bulunuyor. Avrupa kıtasının doğu sınırlarında Ural Nehri, güneydoğu sınırında Ural Dağları yer alıyor. Güneyinde ise Akdeniz, kuzeyinde Kuzey Buz denizi, batısında ise Atlas Okyanusu bulunuyor. Bu yarımada aynı zamanda Cebelitarık Boğazı sayesinde Afrika kıtasına da yakın oluyor.

Avrupa genel olarak bilim, endüstri, teknoloji gibi alanlarda en gelişmiş kıta olarak biliniyor. Kıta içerisinde sayısız ada yer alıyor. Örneğin aynı zamanda bir ülke olarak da bilinen Malta, toplamda beş adadan oluşuyor. Ayrıca Korsiko, Mikonos, Minorka adaları da Avrupa kıtası içerisinde yer alıyor.

Avrupa kıtasının yüz ölçümü 10.253.000 km2 olarak biliniyor. Bu ise yeryüzünün %2'si, karaların %7'si, Avrasya'nın ise 1/5'i anlamına geliyor. Avrupa'nın yüz ölçümü 10 milyon km2 iken, nüfusu ise yaklaşık olarak 730 milyona denk geliyor.

Avrupa kıtası içerisinde 50'si bağımsız, 8'i bağımlı, 6'sı da tanınmamış olmak üzere toplamda 64 ülke bulunuyor. Bu ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Hem Asya hem Avrupa kıtasında yer alan ülkeler: Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya.

Batı Avrupa Ülkeleri: Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Lihtenştayn, Monako, Lüksemburg.

Doğu Avrupa Ülkeleri: Bulgaristan, Beyaz Rusya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Polonya, Moldova, Romanya, Belarus, Ermenistan.

Kuzey Avrupa Ülkeleri: Estonya, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç, Letonya, Litvanya, Finlandiya.

Güney Avrupa Ülkeleri: Yunanistan, Malta, Makedonya, San Marino, Portekiz, Bosna- Hersek, Slovenya, Sırbistan, Arnavutluk, Andorra, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ.

Avrupa haritası Türkçe olarak pek çok yerde bulunuyor. Avrupa kıtası içerisinde ülke sınırlarının tamamının yer aldığı ülkeler arasında yüzölçümü en büyük ülke Ukrayna olarak biliniyor. En büyük Avrupa ülkesi ise Rusya, en küçük Avrupa ülkesi Vatikan olarak kıta içerisinde yer alıyor.

Avrupa Birliği Haritası Nedir?

Avrupa Birliği, 1992 yılında Maastricht adı verilen anlaşma ile kurulmuştur. Avrupa'nın gelişmesi ve bütünlük göstermesi için bir araya gelinmiştir. Avrupa Birliği haritası da, Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeleri gösteriyor. Bu ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor: