Avrupa Kürek Şampiyonası’na İstanbul ev sahipliği yapacak

Yeditepe Üniversitesi, İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleşen açılışa EUSA Başkanı Adam Roczek, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Yeditepe Üniversitesi Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve çok sayıda davetli katıldı.

Dün akşam saat 20.00'de başlayan açılış töreni, 500'den fazla sporcunun bayraklı geçişi ile başladı. Şampiyonada yarışacak takımlar ayrıca üniversitelerini temsil eden pankartlar da taşıdı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, İstanbul ve Haliç'in tanıtıldığı kısa bir tanıtım filmi, Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri tarafından sergilenen çeşitli dans, müzik ve folklor etkinlikleriyle devam etti.

''OYUNLAR TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİRSE MUTLU OLURUM''

EUSA Başkanı Rozcek organizasyonla ilgili yaptığı açılış konuşmasında "Öncelikle İstanbul'da olma fırsatını yaşadığımız ve Haliç'te yarışın gerçekleşecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Genellikle Türkiye'de organizasyonlar güzel geçiyor, bu organizasyon da buna bir örnek. Hava şartları dışında her şey harika işliyor. Hava muhalefeti nedeniyle bugünkü yarışları yarına erteledik. Müthiş bir açılış gerçekleştirildi, üniversitenin yetenekli öğrencilerini de tebrik ediyorum. Gelecekte Avrupa Üniversite Oyunları Türkiye'de gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.

Törende konuşan Yeditepe Üniversitesi Onursal Başkanı ve Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedrettin Dalan da üniversiteli gençleri selamlayarak "Bu etkinlik sizlerden önce, Oxford, Cambridge ve Boğaziçi Üniversitesi'yle başlamıştı. Haliç'te yarışmışlardı. O zaman başlayan bu girişimin, arkadaşlık ve rekabetin bugün bu hale, bu şampiyona haline gelmesi mutluluk verici. Buraya sadece bir spor karşılaşması için değil, daha önemlisi birlikte olmak ve birbirimizi anlamak, arkadaşlıklar kurmak ve dünyayı iyileştirmek daha iyi bir hale getirmek için de birliktesiniz. Umarım İstanbul'da ve üniversitemizde sağlıklı, mutlu ve konforlu bir şekilde kalırsınız" dedi.

"ŞAMPİYONAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK ONUR VERİCİ"

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ev sahipliğini yapmak gerçekten bizi çok onurlandırdı. 500'ün üzerinde katılımcı kampüsümüzde konaklıyor, bütün organizasyonda onların en iyi şekilde yarışması için elimizden geleni yaptık. Eski İBB Başkanımız Bedrettin Dalan, Haliç'i temizleyen kişi ve bu yarışları ilk kez Oxford, Cambridge ve Boğaziçi olarak başlatan kişi. 3 üniversiteyle başlayan yarışlara, şimdi 73 üniversiteyle, 500 kişiden fazla katılımcıyla ve Avrupa Şampiyonası olarak ev sahipliği yaptık, gençlerimize destek olabildiysek çok mutluyuz" şeklinde değerlendirdi.

İSTANBUL, TARİHİ EN DERİN ŞEHİRLERDEN BİRİ

Tören bitiminde şampiyonaya katılacak sporcular da açıklama yaptı. Şampiyonada Oxford Üniversitesi'ni temsilen yarışacak olan İngiliz Mathew Hudson, "Tarihi en derin şehirlerden biri olan İstanbul'da yarışacağım için çok mutluyum, açılış töreni harikaydı" dedi. Imperial College London adına yarışacak bir diğer İngiliz sporcu Milford Killian-Dawson, "İstanbul muhteşem bir şehir, daha önce gelmiştim, tekrar dönmek benim için çok güzel. Bütün takım şehri çok beğendi. Özellikle Haliç'i çok beğendik. Müsabakalar inanılmaz olacak" diye konuştu.

Yarışmak için İsviçre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden geldiğini belirten Jan Egli "Burada gönüllüler bize yardımcı oluyorlar hem çevirmenlik yapıyorlar hem şehirde, şehrin insanlarıyla tanıştırıyorlar, bu çok güzel. Burada kampüste kalıyoruz, ormanın içinde, bu ortamı çok sevdik" diye konuştu.

Yarışmaya Yeditepe Üniversitesi adına katılan Elis Özbay ise 'Yeditepe Üniversitesi spora ve sporcuya çok değer veren bir kurum. Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak ve Yeditepe adına yarışmak benim için büyük bir gurur. Tarihi ve kültürel açıdan büyük bir değere sahip olan Haliç'te yarışmak, Avrupa'dan gelen misafirlerimiz için de çok heyecan verici' dedi

Karlsruhe Instute of Technology adına yarışacak olan ve heyecanlı olduğunu belirten Adrian Elter ise "Burada olmak harika bir fırsat, İstanbul'u ziyaret etmek güzel, Haliç'te kürek çekmiş olmak hayatım boyunca güzel bir fırsat olarak kalacak. Hava kötüydü, yarışılabilecek gibi değildi fakat şu an yarışılabilir durumda olduğu için yarışma için çok heyecanlıyım" dedi.

Şampiyona 7-9 Eylül arasında Haliç'te gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek olarak, birçok farklı kategoride gerçekleşecek yarışlar sonrasında madalyalar sahiplerini bulacak. Şampiyonaya Türkiye'den de birçok üniversitenin kürek takımı katılacak. Şampiyonanın kapanış töreni 9 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.