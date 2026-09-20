Avrupalı gençler sınıfta kaldı
Okulda öğrenilen bilgilerin günlük hayata uygulanabilmesini değerlendiren son PISA raporu, Avrupa'nın düşen eğitim puanını gözler önüne serdi. Türkiye PISA'da rekor kırarken Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkeler, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerinde düşüş yaşıyor. Bu ülkelerde temel okuryazarlık ve matematik becerisinden yoksun gençlerin oranı üçte bire ulaştı. Kıta genelindeki gerilemenin kronik öğretmen eksikliği, müfredat sorunları ve akıllı telefonların dikkat sürelerini azaltması gibi sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı.
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