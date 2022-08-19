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Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:25

Avukat Kısaltması Nedir? Avukatın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?

Avukat Kısaltması Nedir? Avukatın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?

Avukat kısaltması nedir?” sorusu çok fazla sorulan bir kısaltma sorusudur. Avukatlar belki gündelik yaşamda en fazla temas ettiğimiz meslek gruplarından biri değiller. Yine de her insanın ömrü boyunca mutlaka bir avukata başvurmuştur. Avukatlara eğer yazılı olarak ulaşacaksak başlangıçta iyi bir iletişim için kullanılan kısaltmayı doğru yazmak gerekir. Peki, avukatın kısaltması nasıl yazılır? Dünyanın en prestijli mesleklerinden olan “avukat kelimesinin kısaltmasının sonuna nokta konur mu?” sorusunun cevabını içeriğimizde paylaştık.

Avukatlar meslekleri gereği büyük oranda sözel bir iş ile ilgilendiklerinden dolayı yazım kurallarına istemsiz olarak çok fazla önem verirler. Kendileriyle iletişim kurarken "avukatın kısaltması nasıl yazılır?" sorusunun cevabını biliyor olmak iletişimin tamamen sağlıklı devam etmesine imkân tanıyabilir. Peki, "avukat kelimesinin kısaltması nedir?" Bunun yanında "avukat kelimesinin kısaltmasının sonuna nokta konur mu?" konusu hakkında da bilgi verdik.

Avukat Kısaltması Nasıl Yazılır?

Avukat kelimesinin kısaltması nedir? Sorusu avukatlık söz konusu olduğunda en çok sorulan sorulardan bir tanesidir çünkü kişiler hitap edecekleri ya da bahsedecekleri kişinin unvanını doğru yazmak ve gereken saygıyı vermek isterler. Avukat kelimesinin kısaltması "Av" olarak yazılmaktadır.

Avukat Kelimesinin Sonuna Nokta Konulur mu?

Avukat kelimesinin sonuna nokta koymak eğer kısaltma yapacaksak konulmalıdır. Fakat kısaltma yapmadan direkt olarak avukata yazmak veya bahsetmek istiyorsak kısaltmanın sonunda nokta kullanmalıyız. Aşağıda örnekler ile daha net kavramak mümkündür.

  • Danışma hizmeti almak istiyorsanız Avukat Önder Bey bugün öğleden sonra müsait olacak.
  • Av. Önder Bey'in uzmanlaşmış olduğu esas alan ceza hukukudur.

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Avukat Kısaltması Nedir? Avukatın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?
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