Avukat Kısaltması Nedir? Avukatın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur mu?

Avukatlar meslekleri gereği büyük oranda sözel bir iş ile ilgilendiklerinden dolayı yazım kurallarına istemsiz olarak çok fazla önem verirler. Kendileriyle iletişim kurarken "avukatın kısaltması nasıl yazılır?" sorusunun cevabını biliyor olmak iletişimin tamamen sağlıklı devam etmesine imkân tanıyabilir. Peki, "avukat kelimesinin kısaltması nedir?" Bunun yanında "avukat kelimesinin kısaltmasının sonuna nokta konur mu?" konusu hakkında da bilgi verdik.

Avukat Kısaltması Nasıl Yazılır?

Avukat kelimesinin kısaltması nedir? Sorusu avukatlık söz konusu olduğunda en çok sorulan sorulardan bir tanesidir çünkü kişiler hitap edecekleri ya da bahsedecekleri kişinin unvanını doğru yazmak ve gereken saygıyı vermek isterler. Avukat kelimesinin kısaltması "Av" olarak yazılmaktadır.

Avukat Kelimesinin Sonuna Nokta Konulur mu?

Avukat kelimesinin sonuna nokta koymak eğer kısaltma yapacaksak konulmalıdır. Fakat kısaltma yapmadan direkt olarak avukata yazmak veya bahsetmek istiyorsak kısaltmanın sonunda nokta kullanmalıyız. Aşağıda örnekler ile daha net kavramak mümkündür.