Avustralya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Avustralya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Dünyanın en büyük altıncı ülkesi Avustralya'dır. Sydney, Coast ve Gold gibi popüler şehirleri ile öne çıkan bu ülke bağımsızlığını 1 Ocak 1901 yılında ilan etmiştir. Kanguruların diyarı olan bu ülke günümüzde hem eğitim olanakları hem de turistik ziyaretler açısından oldukça dikkat çekmektedir. İngiltere'nin sömürge devletlerinden biri olarak tarih kitaplarında da önemli bir yere sahip olan Avustralya hakkında kişiler tarafından sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Ülkenin yüz ölçümü hangi kıtada olduğu gibi sorular internet üzerinden en çok sorulan sorulardır.

Avustralya hangi kıtada?

Avustralya ülkesinin resmi adı Avustralya Milletler Topluluğu'dur. Okyanusya kıtası üzerinde yer alan bu ülke Hint ve Büyük Okyanus arasında bulunmaktadır. Okyanusya kıtasında toplam 15 ülke bulunur. Avustralya ise bu 15 ülke içerisinde en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkedir. Ülke içerisinde farklı milletlerden pek çok topluluk yaşamaktadır.

Avustralya'nın komşuları arasında yer alan ülkeler Papua Yeni Gine, Doğu Timor, Endonezya, Yeni Kaledonya, Solomon Adaları ve Yeni Zelanda'dır. Okyanusya kıtasının ne büyük ülkesi olan Avustralya'nın başkenti ise Canberra'dır. Çoğu kişi tarafından başkenti Sydney olarak bilinir ancak bu yanlış bilgidir. Avustralya ülkesi hakkında bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi ise bu ülkenin kara sınırının olmamasıdır. Sahil şeridi ile çevrelenmiş, dünyanın en büyük yüzölçümlü 6. Ülkesidir.

Avustralya Dünya'nın hangi bölgesinde?

Resmi adı ile Avustralya Milletler Topluluğu olarak bilinen, 7 milyon 692 bin km yüz ölçümü ile dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Avustralya hakkında internet üzerinden birçok konuda araştırma yapılmaktadır.

Merak edilen sorulardan biri ise Avustralya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Avustralya, dünya üzerinde Okyanusya Kıtası'nda yer alır. Hiçbir kara sınırı olmayan ve tamamen deniz ile çevrili bir ülke olan 1 Ocak 1901 yılında İngilizlerin koloniliğinden kurtulmuş ve bağımsızlığını elde etmiştir. 5 bin yıllık bir tarihi olduğu bilinen Avustralya toprakları üzerinde farklı milletler yaşamaktadır. Ancak Avustralya'nın yerli halkına Aborjinler adı verilmektedir.

Avustralya hangi yarım kürede yer alır?

Avustralya Güney Yarım Küre'de yer alan sıcak bir ülkedir. Büyük Okyanus e Hint Okyanus'u arasında yer alır. Şehirleşme oranı çok yüksek olan bu şehirde nüfus da 24 milyonu bulmaktadır. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler arasında yer alan Avustralya, dünyanın da en büyük 13. Ekonomisine sahiptir. Norveç'ten sonra insani gelişim sıralamasında ikinci olarak yer aldığı için dışardan göç etmek isteyenler için oldukça cazip bir ülkedir. İnsani haklar ve yaşam standardı açısından da Avustralya gelişmiş bir ülkedir.