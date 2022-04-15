Avustralya’da Saat Kaç? Avustralya Türkiye Saat Farkı İle Şuan Kanberra’da Saat Kaç?

Avusturya'nın komşuları arasında Vanuatu, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Doğu Timor, Endonezya, Solomon Adaları, Papua Yeni Gine'dir. Avustralya'nın hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmuyor. Yüzölçümü ile dünyanın en büyük 6. ülkesi olarak biliniyor. Aborjin halkına da ev sahipliği yapan Avustralya, kurulduğu günden itibaren liberal-demokratik politik sistemi benimsemiştir. Avustralya toplamda 6 eyalet ve bağıl topraklardan oluşuyor. Avustralya ismi ise Latincede "güneye ait olan" anlamına gelen "Australis" kelimesinden geliyor.

Avustralya Türkiye Arasında Kaç Saat Farkı Var?

Ülkeler farklı meridyenler üzerinde yer aldığından, yerel saat farklılıkları görülebiliyor. Türkiye ve Avustralya da farklı meridyenlerde yer alıyor. Bu nedenle 7 saat zaman farkı bulunuyor. Avustralya, Türkiye saatinden 7 saat ileride olarak biliniyor.

Avustralya'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye'nin zaman dilimi GMT + 3 olarak biliniyor. Avustralya'nın zaman dilimi ise GMT + 10 olarak biliniyor. Türkiye'de saat 14.00 iken Avustralya'da ise saat 21.00'dır.

Avustralya Bayrağı Nedir?

Avustralya Topluluğu'nun bayrağı, Avustralya'nın federasyon statüsüne kavuşmasından sonra 1901 yılında uluslararası bir yarışma sonucunda seçilerek resmileşmiştir. Ülkenin bayrağının şekli ve tasarımı İngiliz ve Avustralya hükümeti tarafından onaylanmıştır. Şu anki görüntüsüne ise 1934 yılında kavuşmuştur. 1954 yılında ise Avustralya bayrağı resmi olarak tanınmıştır.

Avustralya'nın bayrağı, mavi tabandan oluşuyor. Sol üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı yer alırken, etrafında ise 5 adet yedi köşeli yıldız, bir tane de 5 köşeli küçük yıldız bulunuyor.

Avustralya'ya Ne Zaman Gidilir?

Avustralya kültürü ve pek çok doğa harikası görüntüsü ile sıklıkla merak edilen ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle gidip görmek isteyen pek çok insan bulunuyor. Ülkeyi doya doya gezmek için doğru tarihlerde gitmek elbette ki önem taşıyor.

Avustralya'ya aralık ve şubat ayında rahatlıkla gidebilirsiniz. Türkiye'de kış ayları olarak yer alan bu iki ay, Avustralya'da yaz ayları olarak yer alıyor. Bu nedenle turistlerin Avustralya'yı en çok ziyaret ettikleri tarih de aralık ve şubat ayları oluyor.

Avustralya'da Gezilebilecek Yerler

Ülkenin en popüler şehirleri arasında Sydney yer alıyor. Bu nedenle ülkenin en fazla ziyaret edilen turistik alanlardan biri oluyor. Sydney Limanı'ndan feribota binerek gezebilirsiniz, meşhur Bondi Plajı'nı ziyaret edebilirsiniz.

Yunusları, renkli balıkları, dev deniz kaplumbağaları ile Great Barrier Reef en göz alıcı yerlerden biri olarak biliniyor. Çin Seddi'nden daha uzun olan Denizcilik Parkı, 3000 km uzunluğunda bulunuyor.

Nefes kesen doğal güzelliği ile Kakadu Ulusal Parkı, timsah ve 275 çeşit kuşa kucak açıyor. Üstelik Aborjinel taş sanatlarını da burada görebilirsiniz. Dünya Miras Listesi içerisinde yer alan Kakadu Ulusal Parkı'nda pek çok hayvanı bir arada görebilirsiniz.

Çölün denizle buluştuğu yer olan Broome, ılık tropik iklime sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ünlü Cable Plajı'nın da yer aldığı Broome, deve gezisi yapmak için de ideal.