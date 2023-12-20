Avustralya’dan Airbnb’ye rekor ceza! Mahkeme yanıltıcı beyanı affetmedi

YANILTICI BEYANI İTİRAF ETTİ

Airbnb, Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında Avustralya'da konaklamalar için gösterilen fiyatların ABD dolarından daha düşük değerde olan Avustralya doları cinsinden olduğuna dair yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu itiraf etti. Bu durumdan yaklaşık 63 bin kişinin etkilendiği bildirildi.