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Giriş Tarihi: 24.9.2024 15:43 Son Güncelleme: 24.9.2024 15:43

Avustralya’nın Başkenti Neresidir? Avustralya Başkenti Hangi Şehir?

Güney yarım kürede yer alan ve büyük bir kıta olan Avustralya, aynı zamanda en büyük ülkelerden biridir. Güneydoğusunda Tazmanya Adası, batısında Hint Okyanusu, doğusunda ise Pasifik Okyanusu ile çevrilidir. Avustralya, endemik bitki ve hayvan türleri açısından zengin bir ülkedir. Avustralya hakkında merak edilenlerden biri ise, başkentinin neresi olduğudur. Ülkelere meraklı olan kişilerin gündeminde olan bu konu Avustralya’nın başkenti neresidir, Avustralya başkenti hangi şehir sorularıyla araştırılmaktadır.

Avustralya’nın Başkenti Neresidir? Avustralya Başkenti Hangi Şehir?

Avustralya, güney yarım kürede bulunan ve geniş bir kıta üzerinde yer alan bir ada ülkesidir. Tropikal yağmur ormanlarından çöllere kadar uzanan çeşitli coğrafi bölgeleri ve vahşi yaşamıyla dikkat çekmektedir. Ülkenin yerli halkı Aborjinler, Avustralya'nın en eski kültürlerinden birini temsil etmektedir. Avustralya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin merak ettikleri arasında Avustralya'nın başkenti neresidir, Avustralya başkenti hangi şehir soruları gelmektedir.

Avustralya'nın Başkenti Neresidir?

Avustralya'nın başkenti Canberra'dır. Canberra, ülkenin güneydoğusunda yer alan bir şehirdir. Canberra, Avustralya'nın en büyük sekizinci şehridir. New South Wales ve Victoria eyaletlerinin arasında konumlanmıştır. Avustralya'nın başkenti olarak tasarlanmış ve planlanmış bir şehir olarak inşa edilmiştir.

Avustralya Başkenti Hangi Şehir?

Canberra, Avustralya'nın başkentidir. Başkent, Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) gibi önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra Avustralya Savaş Anıtı, Parlamento Binası ve Ulusal Galeri gibi kültürel ve tarihi yerler de burada bulunmaktadır. Çok sayıda park ve yeşil alan sayesinde doğa ile iç içe bir yaşam sunan bir şehirdir.

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Avustralya’nın Başkenti Neresidir? Avustralya Başkenti Hangi Şehir?
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