Avusturya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Avusturya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Avrupa ülkelerinden biri olan Avusturya'nın nerede olduğu, hangi kıtada yer aldığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. En çok sorulan soruların başında ise Avusturya Dünya'nın hangi bölgesinde? sorusu gelir. Avusturya'ya dair bilinmesi gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Avusturya hangi kıtada?

Avusturya Cumhuriyeti'nin halkı Alman kökenlidir. Avusturya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? sorusunun cevabı ise Orta Avrupa'dır. Ekonomik gelişimi yüksek, refah seviyesi ile yaşanabilecek en iyi ülkeler arasında yer alan Avusturya, Avrupa Birliği'ne de üye ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkenin denize kıyısı bulunmamaktadır. Komşu ülkeleri arasında Almanya, Macaristan, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler bulunur. Yönetim biçimi parlamenter cumhuriyet olan Avusturya'nın resmi bara birimi de Avrupa Birliği'ne geçtikten sonra Euro olmuştur.

Avusturya hangi yarım kürede yer alır?

İnsani gelişim endeksinde en üst sıralarda yer alan Avusturya ülkesinin bulunduğu yarım küre Kuzey Yarım Küre'dir. Bu ülke Avrupa ülkeleri arasında da en gelişmiş ülkeler arasında da ilk sıralarda yer alır. Tarihte pek çok kez işgale uğrayan Avusturya ülkesi geçmişte Avusturya- Macaristan imparatorluğunun bir parçasıydı. 2017 yılında yapılan nüfus sayımına göre 9 milyondan fazla bir nüfusa sahip olduğunu bilinmektedir.

Ülke nüfusunun çoğunluğunu Almanlar oluşturmaktadır. Türkler de ülkede nüfus çoğunluğuna sahip topluluklardan biridir. Denize kıyısı olmayan bu ülkenin ormanlık alanları ise çok fazladır. Ülkenin yüz ölçümünün yüzde 50'sinin ormanlık olduğu belirtilmektedir. Toplamda 9 eyaletten meydana gelen bu ülke federal bir ülkedir.

Sanayi alanında yüksek bir gelişme düzeyi olan Avusturya aynı zamanda turistler için de cazip bir ülkedir. Yılın her döneminde dünyanın farklı bölgelerinden yabancı turistleri ülkesine çekmektedir. Ülkeye girişti Avrupa Birliği üyeleri dışındaki ülkelere vize uygulaması yapılmaktadır. Türkiye de Avusturya'ya ziyarette vize uygulaması gören ülkelerden biridir.