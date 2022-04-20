Avusturya Para Birimi Nedir? Avusturya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Avusturya resmi ismiyle Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da konumlanmış denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Yaşam standartları ve ekonomisi ile Avrupa'da ön sıralarda olan Avusturya dünya genelinde en sık ziyaret edilen 10.ülkedir. Ekonomisinin dayandığı temel sektörler hizmet, endüstri ve tarım sektörleridir. Ortalama olarak 300 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan Avusturya'nın resmi para birimi nedir? Avusturya para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Avusturya Para Birimi Nedir?

Avusturya'nın resmi para birimi 2002 yılının Ocak ayına kadar Avusturya Şilini idi. Avusturya Şilinine ait 10,50 Groschen, 1, 5 ve 10 Şilin olmak üzere 5 madeni para 20, 50, 100, 500, 1000 ve 5000 Şilin olmak üzere de 6 adet banknot para vardır.

Şu an günümüzde Avusturya'nın kullandığı resmi para birimi Euro'dur. Euro'ya ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni paraya, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot para vardır.

Avusturya Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ve Avusturya arasında yaklaşık olarak yıllık 3 milyar dolar tutarında ticaret hacmi mevcuttur. İki ülke arasında gerçekleşen ithalat ihracat bağlantıları, Avusturya'da yaşayan 250.000 Türk vatandaşı olması ve bu bilgilere ek olarak yaz turizmi sezonunda ülkemize Avusturyalı turistlerin ziyaretleri neticesinde Avusturya para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. Avusturya'nın güncel olarak kullandığı para birimi Euro yaklaşık olarak 15.90 Türk Lirasına tekabül eder.

Avusturya Para Birimi Sembolü Nedir?

Avusturya'nın kullanmakta olduğu para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR şeklinde, sembolü ise € şeklindedir.