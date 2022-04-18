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Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:50 Son Güncelleme: 18.4.2022 16:50

Avusturya’da Saat Kaç? Türkiye Avusturya Saat Farkı İle Viyana’da Saat Kaç?

Avusturya’da Saat Kaç? Türkiye Avusturya Saat Farkı İle Viyana’da Saat Kaç?

Avusturya’da saat kaç sorusu sorulduğunda akla ilk gelenler; çikolata, klasik müzik, gotik mimari, kültür ve sanat konuları olacaktır. Türkiye’den çok fazla insan ise bu farklılıkları ve güzellikleri yerinde görmek, yerinde tatmak için oldukça isteklidir. Alpler’de gezinti yapmaya karar vermiş kişiler için ise Türkiye ile Avusturya arasındaki saat farkına hakim olmak, oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş’in doğuşu ve batışına bağlı olarak, saat dilimleri, ülkelerin konumsal durumlarına göre farklılık göstermektedir. Orta Avrupa’da bulunan ve Alpler’in tümüyle içine aldığı Avusturya ülkesi ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunmaktadır. Avusturya Türkiye’den 1 saat geridedir. İki ülke arasındaki saat farkı ne kadar az olsa da, tamamiyle günlere ve saatlere bağlı kalmak açısından bu saat farkını bilmek önemli olacaktır. Peki, Avusturya’da saat kaç? Türkiye Avusturya saat farkı ile Viyana’da saat kaç? Birlikte inceleyelim...

Avusturya'da saat kaç düşüncesi, Orta Avrupa'nın az nüfuslu ülkesi olan Avusturya'ya ve onun kalbi Viyana'ya gitmek isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Avusturya'da çikolata ya da bol çeşitli ekmeklerden tatmak, Alpler'i keşfetmek, gotik mimariyi yakından görmek ve kültürel ortamından faydalanmak isteyen insanlar için iki ülke arasındaki saat farkını bilmek faydalı olacaktır. GMT+2 zaman dilimini kullanan Avusturya ile GMT+3 zaman dilimini kullanan Türkiye arasında bu değişkenlikten dolayı 1 saatlik bir saat farkı meydana gelmektedir. Bu saat farklılıklarına hakim olmak, ülkeler arası ziyaretlerde kişilere yardımcı olacaktır.

Avusturya'da Saat Kaç?

Başkenti Viyana olan Avusturya; coğrafi açıdan 44°-48° kuzey enlemleri ve 5°-18° doğu boylamları arasında yer almaktadır. Avusturya ile Türkiye arasında 1 saat fark bulunmaktadır. Avusturya Türkiye'nin 1 saat gerisindedir.

Avusturya Türkiye Saat Farkı

Denize kıyısı olmayan ve içeriden Alpler'in boydan boya takip ettiği, 8.917 milyonluk nüfusa sahip Avusturya, 84 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye'den 1 saat daha geridedir. Türkiye'de saat 01:00 olduğunda, Avusturya'da saat halen 00:00 olacaktır. İki ülke arasındaki saat farkı çok olmasa da, 1 saatlik bir zaman farkı mevcuttur.

Avusturya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Orta Avrupa ülkesi olan Avusturya, coğrafi konuma göre Türkiye'nin Batı'sında yer almaktadır. İki ülke arasında bulunan meridyen farklılıklarından dolayı, iki nokta arasında saat farkı bulunmaktadır. İki ülke arasındaki saat farkı 1'dir. Viyana-Avusturya, Türkiye'den 1 saat daha geridedir.

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Avusturya’da Saat Kaç? Türkiye Avusturya Saat Farkı İle Viyana’da Saat Kaç?
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