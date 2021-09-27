Ay eş anlamlısı nedir? Ay kelimesinin eş anlamlısı

Ay kelimesi, Öz Türkçe bir kelimedir. İki harften oluşan ay, hem dünyanın uydusu olan cisme verilmiş hem de takvimde bir yılı bölen 12 farklı parçaya denmektedir. Ay kelimesinin bir eş anlamı vardır. Ayın eş anlamlısı ile birlikte anlamını ve cümle içerisinde kullanımlarını bu içerikte sizler için derledik.



AY KELİMESİNİN ANLAMI



Ay, hem dünyanın uydusuna verilen isimdir hem de bir takvimi 12 eşit parçaya bölen soyut parçalara denmektedir. Cisim olan ay dünyamız için oldukça hayati bir öneme sahipken yılı parçalara bölen ay ise bizim işlerimiz ve hesaplamalarımız için oldukça kritik bir öneme sahiptir.



AY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Uydu olan ayın eş anlamlısı "mehtap" kelimesidir. Mehtap kelimesi cümle içerisinde ay yerine yazıldığında cümlede hiçbir anlatım bozukluğuna rastlanmamaktadır.



AY KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ay aslında ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır ve bu yüzden ayın dolaylı olarak aydınlatıcı etkisi bulunmaktadır.

Geçen ay o kadar çok harcama yaptım ki bu ay için neredeyse hiç param kalmadı

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, mevsimlerin değiştiği aylardır.

AY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI