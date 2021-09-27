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Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:32 Son Güncelleme: 27.9.2021 17:32

Ay eş anlamlısı nedir? Ay kelimesinin eş anlamlısı

Ay eş anlamlısı nedir? Ay kelimesinin eş anlamlısı

İnsanlar eski çağlardan beri göğe baktıklarında dünyanın uydusu olan ayı görmüşlerdir ve bu cisme anlam yüklemeye çalışmış, ne olduğu üzerine düşünmüşlerdir. Bizler de aklımız ermeye başladığı andan itibaren ayı görmüş ve ne olduğunu merak etmişizdir. Ay hem dünyanın uydusu olarak hem de içerisinde bulunduğumuz yılın takviminde bulunan parçalara denmektedir. Peki ya ayın eş anlamlısı nedir

Ay kelimesi, Öz Türkçe bir kelimedir. İki harften oluşan ay, hem dünyanın uydusu olan cisme verilmiş hem de takvimde bir yılı bölen 12 farklı parçaya denmektedir. Ay kelimesinin bir eş anlamı vardır. Ayın eş anlamlısı ile birlikte anlamını ve cümle içerisinde kullanımlarını bu içerikte sizler için derledik.

AY KELİMESİNİN ANLAMI

Ay, hem dünyanın uydusuna verilen isimdir hem de bir takvimi 12 eşit parçaya bölen soyut parçalara denmektedir. Cisim olan ay dünyamız için oldukça hayati bir öneme sahipken yılı parçalara bölen ay ise bizim işlerimiz ve hesaplamalarımız için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

AY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Uydu olan ayın eş anlamlısı "mehtap" kelimesidir. Mehtap kelimesi cümle içerisinde ay yerine yazıldığında cümlede hiçbir anlatım bozukluğuna rastlanmamaktadır.

AY KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Ay aslında ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır ve bu yüzden ayın dolaylı olarak aydınlatıcı etkisi bulunmaktadır.
  • Geçen ay o kadar çok harcama yaptım ki bu ay için neredeyse hiç param kalmadı
  • Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, mevsimlerin değiştiği aylardır.

AY KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Mehtap dün gece oldukça hüzünlü bir görüntü oluşturmuştu.
  • Mehtap yolumu aydınlatıyordu. Bu sayede kaybolmadan köye gelebildim.

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Ay eş anlamlısı nedir? Ay kelimesinin eş anlamlısı
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