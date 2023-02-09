Güneş sistemi içerisinde bulunan Ay Dünya'nın uydusu olarak bilinir. Bunun yanında Dünya'ya en yakın gök cismi olarak bilinir. Güneş'ten yansıyan ışıkla geceleri Dünya'yı aydınlatır. Ay da aynı Dünya gibi sonsuz uzay boşluğunda bir takım hareketler yapmaktadır. Bu hareketlere ilişkin en merak edilen sorular ise şu şekildedir; Ay kendi etrafında döner mi, Ay kendi çevresinde nasıl döner, ne tarafa doğru hareket eder, Ay kendi etrafında kaç günde döner?

Ay Kendi Etrafında Döner Mi? Ay Kendi Etrafında Hangi Yönde ve Kaç Günde Döner?

Ay uzay boşluğunda bazı hareketler yapar. Tıpkı diğer gezegenler ve Dünyamız gibi dönme hareketi yapar. Sürekli hareket halinde olan Ay üç farklı hareket yapar. Kendi etrafında döner, Dünya'nın etrafında döner ve Güneş'in etrafında döner.

Ay Dünya ve kendi ekseni etrafında dönüşünü 37 gün 8 saatte tamamlamaktadır. Yaklaşık olarak söylersek 29 güde tamamlar. Bu tamamlama süresine bir ay denir. Ay Dünya etrafında dönüşünü tamamladığında kendi etrafında da bir kez dönmüş olur. Bu nedenle de biz Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme hızı Dünya etrafında dönme hızı ile aynıdır.

Dünya'dan bakıldığında Ay sürekli değişik şekillerde görülür. Çünkü Ay bir ışık kaynağı değildir, eğer Ay kendi başına bir ışık kaynağı olsaydı tıpkı Güneş gibi sürekli olarak aynı görülürdü. Ay Güneş'ten aldığı ışığı olduğu gibi Dünya'ya yansıtır.