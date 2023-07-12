Ay Nasıl Oluştu? Ayın Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Dünyamızın tek uydusu Ay ile ilgili birçok soru ile karşılaşırız. Ay nasıl oluştu, sorusuna kesin bir yanıt verebilmemiz için ayın içyapısının tam olarak tespit edilmesi gereklidir ve bununla ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. Ay nasıl oluşmuştur, dediğimizde neredeyse tüm teorilerin Ay'ın bir çarpışma sonucu oluştuğunu fakat süreçlerinin farklı olduğunu söylediğini öğreniriz. Ayın oluşumu kaç yılda gerçekleşti, sorusuna dünyanın oluşumu ile neredeyse aynı zaman diliminde gerçekleştiği yanıtını veririz.

Ay Nasıl Oluştu?

Ay, Dünyamızın tek doğal uydusudur. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin birçok uydusu vardır. Bunların arasında Ay büyüklük sıralamasına göre beşinci büyük uydudur. Ay'ın İçten dışa doğru gidildikçe üç tane katmanı vardır. Bu katmanlar çekirdek, manto ve kabuktur. Ay'ın şekli dünya gibi küreye benzer. Ay'ın yok denecek kadar az olan bir atmosferi vardır. Bu nedenle yağmur, rüzgâr gibi hava olayları gözlenmez. Ay'ın yüzeyine çarpan gök cisimleri derin çukurları meydana getirir. Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için yapay bir ışık kaynağıdır. Bu çukurlara krater adı verilir. Evrenin oluşumunu nasıl merak ediliyorsa Ay'ın nasıl oluştuğu da neredeyse o kadar merak konusudur.

Ayın Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Ayın oluşumu tam olarak bilinmese de ortaya atılan birkaç teori vardır. Dünyadan koptuğu düşünülen ya da birlikte oluştuğu düşünülen teorilerde mevcutken bu teoriler çürütülmüştür. Çünkü kütlesi bakımından büyük bir kütleye sahip olduğu için Dünyadan koparak oluşmuş olma olasılığı imkansızdır. Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın oluşumu ile ilgili bilinen üç önemli teori vardır. Bu teorileri şu şekilde sıralayabiliriz: