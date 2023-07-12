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Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:07 Son Güncelleme: 12.7.2023 11:07

Ay Nasıl Oluştu? Ayın Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Evrenin oluşumuyla ilgili aklımıza birçok soru takılır. Bu sorulardan biri de ay nasıl oluştu sorusudur. Ay nasıl oluşmuştur, dediğimizde karşımıza birkaç teori çıkar. Evrenin dört bir yanı hale gizemini koruduğu gibi Ay’ın oluşumu da gizemini korur. Ayın oluşumu kaç yılda gerçekleşti sorusuna ise kesin bir yanıt verilemese de ayın oluşumu ile ilgili üç teori karşımıza çıkar. Hala kesinlik kazanamayan Ay’ın oluşum süreci yıllardır birçok bilimsel araştırmaların konusu olmuştur.

Ay Nasıl Oluştu? Ayın Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Dünyamızın tek uydusu Ay ile ilgili birçok soru ile karşılaşırız. Ay nasıl oluştu, sorusuna kesin bir yanıt verebilmemiz için ayın içyapısının tam olarak tespit edilmesi gereklidir ve bununla ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. Ay nasıl oluşmuştur, dediğimizde neredeyse tüm teorilerin Ay'ın bir çarpışma sonucu oluştuğunu fakat süreçlerinin farklı olduğunu söylediğini öğreniriz. Ayın oluşumu kaç yılda gerçekleşti, sorusuna dünyanın oluşumu ile neredeyse aynı zaman diliminde gerçekleştiği yanıtını veririz.

Ay Nasıl Oluştu?

Ay, Dünyamızın tek doğal uydusudur. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin birçok uydusu vardır. Bunların arasında Ay büyüklük sıralamasına göre beşinci büyük uydudur. Ay'ın İçten dışa doğru gidildikçe üç tane katmanı vardır. Bu katmanlar çekirdek, manto ve kabuktur. Ay'ın şekli dünya gibi küreye benzer. Ay'ın yok denecek kadar az olan bir atmosferi vardır. Bu nedenle yağmur, rüzgâr gibi hava olayları gözlenmez. Ay'ın yüzeyine çarpan gök cisimleri derin çukurları meydana getirir. Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için yapay bir ışık kaynağıdır. Bu çukurlara krater adı verilir. Evrenin oluşumunu nasıl merak ediliyorsa Ay'ın nasıl oluştuğu da neredeyse o kadar merak konusudur.

Ayın Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Ayın oluşumu tam olarak bilinmese de ortaya atılan birkaç teori vardır. Dünyadan koptuğu düşünülen ya da birlikte oluştuğu düşünülen teorilerde mevcutken bu teoriler çürütülmüştür. Çünkü kütlesi bakımından büyük bir kütleye sahip olduğu için Dünyadan koparak oluşmuş olma olasılığı imkansızdır. Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın oluşumu ile ilgili bilinen üç önemli teori vardır. Bu teorileri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yakalama teorisine göre ay başka bir yerde oluşmuş ve daha sonralarında Dünya'nın çekim kuvvetine yakalanarak Dünya'nın yörüngesine yerleşmiştir. Bu teori İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kimyacı Harold Urey tarafından ortaya atılmıştır. Fakat bilim insanları bu teoriye karşı Ay'ın yapısının, Dünya'nın yapısına çok benzer olmasından dolayı başka bir yerde oluşmuş olmasının söz konusu olmadığını söylerler. Bu nedenle bu teori yok sayılmıştır.
  • Dev etki hipotezi, diğer teoriler arasında en çok kabul gören teoridir. 1946 yılında Harvard Üniversitesi'nden Reginald Aldworth Daly bu konuya dikkat çekmişti fakat bu teoriyi Son Apollo inişinden üç yıl sonra yani 1975'te ortaya atıldı. Bu teoriye göre Ay'ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca Dev etki teorisine göre Dünya bir korsan gezegenle çarpıştı ve çarpışma sonucunda bu gezegenin parçaları dünya yörüngesine dağıldıktan sonra yerçekimi etkisi ile birleşerek Ay'ı oluşturdu. Bu teoriyi destekleyen kanıtlar da bulunmaktadır.
  • Birlikte oluşum teorisi (Ay ve Dünya'nın birlikte oluştuğunu iddia eden teori), Yoğuşma hipotezi olarak da bilinir. Bu teoriye göre gezegenlerin uyduları ana gezegenler ile aynı zamanda oluşabilirler.

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Ay Nasıl Oluştu? Ayın Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?
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