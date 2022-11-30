Ayakkabı Eş Anlamlısı Nedir? Ayakkabı Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Eş anlamlı (anlamdaş kelimeler güzel Türkçe'mizde yer alan sayısız kelimenin tür ve anlam bakımından karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Yazılış bakımında farklılıkları olan bu kelimeler eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilmekte ve gerek okul yazılı ve sözlü sınavlarında, gerekse lise ve üniversite merkezi sınavlarında soru olarak karşılarına gelmektedir. Diğer taraftan günlük yaşamda kullanmakta olduğumuz konuşma ve yazma dillerinde kelime tekrarına düşmemek, anlatımı zengileştirmek gibi konularda da anlamdaş kelimeler bizlere yardımcı olmaktadır. Okudukları kitap, gazete, makale, haber ve daha pek çok kaynakta Ayakkabı kelimesine denk gelenler Ayakkabının Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak adına Ayakkabı Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla Ayakkabı Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamaları şöyle;

AYAKKABI EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Ayakkabı kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı sözcükleri;

Kundura

Pabuç

Başmak

olarak yer almaktadır.

Türk dilinde içerisinde ayakkabı kelimesi yer alan anlamlı ve kurallı bir tümce kurulduğunda, ayakkabı yerine yukarıdaki kelimelerin koyulması, cümlede anlam ve tür bakımında hiçbir değişiklik meydana getirmeyecektir.

AYAKKABI NEDİR, NE DEMEK?

İsim türündeki ayakkabı kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük yer alan anlamları ve örnekli açıklamaları şöyle;

Anlam 1: Çoğunlukla dışarıda giyile tabanı lastik, kösele gibi sağlam maddelerden imal edilmiş, ayakları kaplayan ve dış etkenlerden koruyan giyecektir.

Bu anlama Necip Fazıl Kısakürek'in eserinde yer alan;

"Elbiselerini bizzat yamıyorlar, ayakkabılarını tamir ediyorlar, hayvanlarını öz elleriyle sağıyorlar."

ifadesi cümle içerisinde kullanılması bakımından örnek olarak gösterilebilmektedir.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Ayakkabı kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) ata sözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan deyim türündeki örneği şöyle;

Deyim: (ayakkabı) Ayağını Vurmak

Açıklaması: Ayakkabıların ayağı yara etmesi durumunda söylenmektedir.