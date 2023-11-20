Ayaklarına Kara Sular İnmek Deyiminin Anlamı - Ayağına Kara Sular İnmek Ne Demek?

Genellikle uzun uzun yürünen günlerde söylenen bir deyim olan ayaklarına kara sular inmek, özellikle küçük çocuklarda merak uyandırıyor. Okullarda da gösterilen bu deyimi, duyanlar tekrar tekrar söylemekten de yorulmuyor. Ayaklarına kara sulan inmek deyiminin anlamı ve ayağına kara sular inmek ne demek sorularının yanıtı bu nedenle önem taşır.

Ayaklarına Kara Sular İnmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ayaklarına kara sular inmek deyimi, temel olarak çok yorulmak veya güçsüz kalmak anlamlarını taşır. Çok yürünüp yorgunluk yaşandığında ya da mecal kalmadığında "ayaklarıma kara sular indi" diyerek yorgunluk ifade edilebilir.

Ayağına Kara Sular İnmek Ne Demek?

Ayağına kara sular inmek deyiminin TDK sözlüğündeki anlamı aşağıdaki gibidir:

Çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak.

Ayağına Kara Sular İnmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ayağına kara sular inmek deyiminin cümle içerisindeki kullanımı için aşağıdaki örnekler verilebilir: