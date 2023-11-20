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Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:26 Son Güncelleme: 20.11.2023 11:26

Ayaklarına Kara Sular İnmek Deyiminin Anlamı - Ayağına Kara Sular İnmek Ne Demek?

Türkçe, her anlamda zengin bir dil olarak bilinir. Sözcükleri, deyimleri ve atasözleriyle dolu dilimizde sevilerek kullanılan cümleler bulunur. Deyimler gün içerisinde sıklıkla kullanılır. Bu deyimlerden biri de ayaklarına kara sular inmektir. Bu deyimi ilk kez duyanlar ayaklarına kara sular inmek deyiminin anlamı ve ayağına kara sular inmek ne demek sorusunun yanıtını arayabilir.

Ayaklarına Kara Sular İnmek Deyiminin Anlamı - Ayağına Kara Sular İnmek Ne Demek?

Genellikle uzun uzun yürünen günlerde söylenen bir deyim olan ayaklarına kara sular inmek, özellikle küçük çocuklarda merak uyandırıyor. Okullarda da gösterilen bu deyimi, duyanlar tekrar tekrar söylemekten de yorulmuyor. Ayaklarına kara sulan inmek deyiminin anlamı ve ayağına kara sular inmek ne demek sorularının yanıtı bu nedenle önem taşır.

Ayaklarına Kara Sular İnmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ayaklarına kara sular inmek deyimi, temel olarak çok yorulmak veya güçsüz kalmak anlamlarını taşır. Çok yürünüp yorgunluk yaşandığında ya da mecal kalmadığında "ayaklarıma kara sular indi" diyerek yorgunluk ifade edilebilir.

Ayağına Kara Sular İnmek Ne Demek?

Ayağına kara sular inmek deyiminin TDK sözlüğündeki anlamı aşağıdaki gibidir:

  • Çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak.

Ayağına Kara Sular İnmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ayağına kara sular inmek deyiminin cümle içerisindeki kullanımı için aşağıdaki örnekler verilebilir:

  • Sabahtan beri yürüyorum, ayağıma kara sular indi.
  • O kadar yol yürünür mü, ayaklarımıza kara sular inecek.
  • Ahmet otobüse binecek parayı kaybettiği için tüm yolu yürüyerek gelmiş. Ayaklarına kara sular inmiş çocukcağızın.
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Ayaklarına Kara Sular İnmek Deyiminin Anlamı - Ayağına Kara Sular İnmek Ne Demek?
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