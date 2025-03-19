Ayaküstü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ayaküstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede yazımı hakkında emin olunamayan kelimeler için ilk başvurulan kaynak TDK sözlüğüdür. Bu kelimenin doğru kullanımında pek çok kişi hataya düşmektedir. Doğru kullanım öğrenilebilesi için de TDK'ye bakılmalıdır. Hal böyle olunca kelimenin doğru yazımı için yardımcı olurken anlamı da öğrenilmektedir. Peki TDK'ye göre ayaküstü bitişik mi ayrı mı yazılır? Çoğunlukla kullandığımız ayaküstü sözcüğünün doğru kullanımı ayaküstü müdür yoksa ayak üstü müdür? Bu sorunun yanıtı yazımızda.

Ayaküstü Nasıl Yazılır?

Ayak ve üstü kelimelerinden oluşan bu kelime, zarf görevinde olup "oturmadan, ayakta durarak, kısa sürede, acele olarak" anlamlarına gelmektedir. Ayak ve üstü kelimelerinin ayrı olarak anlamları farklıyken "ayaküstü" olarak kullanıldığında yeni bir anlam kazanmaktadır. Türkçede iki kelime bir araya gelip yeni bir anlam kazanıyorsa, bu sözcükler bitişik olarak yazılmaktadır. Ayrıca TDK'nin yazım kurallarına göre somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. "Ayaküstü" sözcüğü de buna örnektir. O zaman TDK'ye göre doğru kullanım "ayaküstü" sözcüğünün bitişik olarak yazılmasıdır.

Ayaküstü Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı