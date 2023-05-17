Ayazağa Nerede? Ayazağa Nereye Bağlı, Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir?

Ayazağa nerede ile anlatılacak birkaç özellik vardır. Kendisinin nasıl bir yer olduğu, nasıl gidilir hakkındaki güzergahı bunlardan biridir. Konunun dağılmasına izin vermeden ele alınacak değerler vardır. Değerlerin başında Ayazağa nereye bağlı olduğu yer almaktadır. Dolayısıyla burada bir ilden bahsetmek şarttır. Ayazağa mahalle özelliğinde olsa da bağlı olduğu bir il muhakkak vardır. Ardından Ayazağa hangi ilçeye bağlı konusunun aydınlanmasına yardımcı olunabilir.

Ayazağa Nerede?

Ülkemizde 81 il vardır. Bu illerin hepsinin ilçeleri vardır. İlçeler de kendi içerisinde mahallelerden, sokaklardan oluşmaktadır. Bu konudaki düzenek bu şekilde kurulmuştur. Ayazağa özelliğindeki birçok bölge ülkemizde vardır. Ayazağa bir mahalledir. Mahalle olduğu için ilk hangi ile daha sonra hangi ilçeye bağlı olduğu yönündeki bilgilere yer verilecektir.

Ayazağa Hangi İle Bağlıdır?

Ayazağa denince aklımıza kozmopolit bir il gelmelidir. Bu il yüz ölçümü bakımından büyük, nüfus bakımından kalabalık bir ildir. Aslında yavaş yavaş aklımızda bu ilin canlandığını söyleyebiliriz. Çünkü ülkemizde bu özellikte birkaç tane il vardır. Ayazağa mahallesinin bağlı olduğu il İstanbul ilidir.

Hatta Ayazağa Hangi İlçeye Bağlıdır?

Ayazağa mahallesinin İstanbul iline bağlı olduğunu bir önceki başlıkta bahsettik. Sıra Ayazağa mahallesinin hangi ilçeye bağlı olduğunu bahsetmektir. Ayazağa mahallesi İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlıdır.