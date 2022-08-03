Türkiye'deki en iyi üniversiteler arasında 67'ncilikten 23. sıraya yükselen ADÜ; tüm üniversiteler arasında 44 sıra birden yükseldi. Üniversitelerarası memnuniyet anketinde Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 7. sırada yer alan ADÜ, Aydın halkının misafirperverliği ve Ege'nin sıcak iklimiyle öğrencileri bu şirin Ege kentinde ağırlayıp medeniyetimizin yeni liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. 21 kampüsü ile ülkemizin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin, neredeyse şehirin hemen her ilçesinde bir Meslek Yüksekokulu var. Fakültesi de bulunan üniversitenin, 4'ü merkezde olmak üzere toplam 21 kampüsü bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip. 507 bin metrekare kapalı alanı, bunun yanında 3 milyon 866 bin metrekare de açık alanı bulunan ADÜ, toplamda 4 milyon 373 bin metrekare alanda hizmet veriyor.1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 30. yılında Ege'de bir cazibe merkezi haline geldi. Akademik ve sportif başarılarının yanında öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelen ADÜ, Ege'nin kalbinde bir şehir olarak da uygun yaşam koşulları, öğrenci dostu Aydın ekonomisiyle de tam bir öğrenci kenti. Memnuniyet anketlerinde ilk 10 şehir arasında 7. sırada. Öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman dışında sosyal yaşantının, toplu ulaşımın, şehirdeki yerli halk ile ilişkilerin değerlendirildiği araştırmada Aydın 81 il içinde 7. sırada yer aldı. Rektör - Öğrenci buluşmalarıyla öğrencilerin sorunlarını yerinde dinleyen, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile yaşanan sorunları yerinde saptayıp hızlı bir şekilde çözüme götürüyor. Rektör - Öğrenci Danışma Meclisleriyle öğrencileri de kampüs alanı ve eğitim sürecinde karar alma mekanizmasının içinde değerlendiriliyor. Bunun yansımaları olarak da en çok tercih edilen üniversiteler arasında her zaman kendisine yer bulan Aydın Menderes Üniversitesi, kontenjanını geleceğe hazırlağıdğ öğrencilerle dolduruyor.Üniversite, TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla bu dönemde kabul edilen projeleri ile sıralamada tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer aldı.30 yıllık tarihinde bu yıl içerisinde dikkat çekici bir akademik başarıya imza atan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında 209 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı ve yine büyük bir gurur yaşattı. TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanı'na göre TR Dizin sıralamasında • En çok yayın üretmede 23. sırada, • En çok atıf almada 24. sırada, • TÜBİTAK proje sıralamasında ise 45 proje ile en çok proje üretmede 25. sırada yer almıştı. Yeni verilerle sıralamada 15.'liğe yükseldi.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açılan ADÜ Hastanesi Ek Binası'nın yeni nesil akıllı hastane özelliğiyle önemli bir noktada. Cumhurbaşkanımız 15 Ocak 2022 tarihinde Üniversitemizi ziyaret ederek Üniversitemiz Hastanesi Ek Binasının da açılışını gerçekleştirdi. Üniversitemizi ziyareti sırasında açılışını bizzat kendisi yaptı. Hastane alanımızı gezerken bu önemli yatırımı çok beğendi. ADÜ'de sağlık anlamında özellikle pandemi döneminde gösterilen performans için sağlık çalışanlarımızı Cumhurbaşkanımız tebrik etti. Biz de hastanemizin tam kapasiteyle çalışması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Hastanemiz Aydın'a ve Ege Bölgesi'ne hizmet etmektedir.