Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bölümleri - Adnan Menderes Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 1992 yılında Aydın'da kurulmuş ve adını Türkiye'nin 2. Başbakanı Adnan Menderes'ten almıştır. Üniversite, modern eğitim olanakları ve geniş bir akademik yelpazesi ile öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bu okulu incelerken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak için Adnan Menderes Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu sorulabilir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bölümleri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 0'den fazla bölüm ve programla lisans ve lisansüstü eğitim imkânı sağlamaktadır.

1. Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

2. Tıp Fakültesi

Tıp

3. Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Zootekni

Tarımsal Biyoteknoloji

4. Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İktisat

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

6. Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Fizik

Kimya

Tarih

Sosyoloji

7. Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Grafik Tasarım

Müzik

8. Meslek Yüksekokulları

ADÜ ayrıca, öğrencilere 2 yıllık ön lisans programları sunan meslek yüksekokulları da bulunmaktadır. Bu programlar arasında:

Bilgisayar Programcılığı

Elektrik

Gıda Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), geniş bir akademik yelpazeye sahip olup, çeşitli alanlarda lisans ve ön lisans programları sunmaktadır. Üniversite, öğrencilere hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans eğitiminde birçok bölüm seçeneği tanıyarak, farklı kariyer yollarına yönelme fırsatı sağlamaktadır.