Aydın İlçeleri: Aydın İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Aydın, gezilecek tarihi yerleriyle ve sulu tarım yaptıkları yetiştirdikleri bitkileriyle ünlüdür. İncir ve kestane üretiminde ilk sıradadır. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan cennet vatanımızın en güzel şehirlerinden olan Aydın ilimiz herkesin görmesi gereken şehirlerin başında yer alır. Bu yazımızda Aydın ilimizin ilçelerine, merkez ilçesine ve ilçeler haritasına yer verip nüfusundan bahsedeceğiz.
Merkez ilçesiyle birlikte toplamda 17 ilçeye ev sahipli yapan Aydın ilimizin üç ilçesi Ege Denizi kıyısında bulunmaktadır. Diğer ilçeler iç kesimlerdedir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe merkez ilçesi olan Efeler'dir. Efeler ilçesini Nazilli takip etmektedir. Kuşadası, Didim ve Söke sahil ilçeleri olduğu için öne çıkan ilçelerdendir. Yaz turizmden kaynaklı bu ilçelere yazın binlerce yerli yabancı turist gelmektedir.
Aydın'ın sadece bir tane merkez ilçesi vardır o da Efeler'dir. Bunun dışındaki yerler normal ilçelerdir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe de şüphesiz merkez ilçesi Efeler'dir.
Aydın ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını, merkeze en yakın ilçeleri ve ilçelerin yüzölçümlerini rahatlıkla görebilmekteyiz.
7.943 km2 olan Aydın şehrimizin tahmini verilere göre nüfusu 1.145.371'dir. Aydın ilindeki cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınlar ve erkekler arasındaki sayı yakın olsa da kadınların sayıca daha fazla olduğu görülmektedir.