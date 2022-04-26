Aydın İlçeleri: Aydın İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Aydın, gezilecek tarihi yerleriyle ve sulu tarım yaptıkları yetiştirdikleri bitkileriyle ünlüdür. İncir ve kestane üretiminde ilk sıradadır. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan cennet vatanımızın en güzel şehirlerinden olan Aydın ilimiz herkesin görmesi gereken şehirlerin başında yer alır. Bu yazımızda Aydın ilimizin ilçelerine, merkez ilçesine ve ilçeler haritasına yer verip nüfusundan bahsedeceğiz.

Aydın İlçeleri Nelerdir?

Efeler

Bozdoğan

Buharkent

Çine

Didim

Germencik

İncirliova

Karacasu

Karpuzlu

Koçarlı

Köşk

Kuşadası

Kuyucak

Nazilli

Söke

Sultanhisar

Yenipazar

Aydın'ın İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte toplamda 17 ilçeye ev sahipli yapan Aydın ilimizin üç ilçesi Ege Denizi kıyısında bulunmaktadır. Diğer ilçeler iç kesimlerdedir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe merkez ilçesi olan Efeler'dir. Efeler ilçesini Nazilli takip etmektedir. Kuşadası, Didim ve Söke sahil ilçeleri olduğu için öne çıkan ilçelerdendir. Yaz turizmden kaynaklı bu ilçelere yazın binlerce yerli yabancı turist gelmektedir.

Aydın Merkez İlçeleri Hangileridir?

Aydın'ın sadece bir tane merkez ilçesi vardır o da Efeler'dir. Bunun dışındaki yerler normal ilçelerdir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe de şüphesiz merkez ilçesi Efeler'dir.

Aydın İlçeler Haritası

Aydın ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını, merkeze en yakın ilçeleri ve ilçelerin yüzölçümlerini rahatlıkla görebilmekteyiz.

Aydın İl Nüfusu Ne Kadardır?

7.943 km2 olan Aydın şehrimizin tahmini verilere göre nüfusu 1.145.371'dir. Aydın ilindeki cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınlar ve erkekler arasındaki sayı yakın olsa da kadınların sayıca daha fazla olduğu görülmektedir.