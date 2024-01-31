Aydın Plaka Kodu Nedir? Aydın İl Plakası Kaçtır?

Trafiğe plakasız bir araçla çıkmak, ceza kesilmesine neden olduğundan dolayı her zaman görünür durumda olması şarttır. Öte yandan, yeni bir taşıt alan sürücülere geçici plakalar verilir. Bu, hem mağduriyeti önler hem de trafik kurallarına riayet edilmesini sağlar. Plaka kodu, bir aracın kimliği olduğu için ceza kesilip kesilmediğini de öğrenmeyi sağlar. Bu nedenle, Aydın plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır muhakkak bilinmelidir.
Günümüzde tüm motorlu taşıtların önde ve arkada olmak üzere plaka takması mecburidir. Yalnızca bazı motosiklet modellerinde plakanın görünme zorunluluğu yoktur. Bu kurala uymayan sürücüler, para cezasına çarptırılabilir ve hatta trafikten men edilebilirler. Aydın iline kayıtlı olan araçların plaka kodu ise 09'dur. Trafikte bu koda sahip bir plaka görüldüğünde, onun Aydın iline ait olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ek olarak, Aydın'da 18 ilçe bulunur ve bunlardan 15'i özel plaka koduna sahiptir. Merkez ilçesi de dahil olmak üzere bazılarının özel plaka harfleri ise şu şekildedir:
09 EA 001 - 09 EZ 999
09 AZ 999 - 09 AC 001
09 FA 001 - 09 DA 001
09 AZZ 99 - 09 AAB 01
09 DZ 999 - 09 FZ 999
09 T 2000 - 09 KA 001
09 KZ 999 - 09 M 0001
09 M 1500 - 09 P 0001
09 MA 001 - 09 MZ 999
09 HZ 999 - 09 N 0001
09 HA 001 - 09 N 999
09 P 1500 - 09 T 0001
09 ÖZEL 100 - 09 ÖZEL 001
09 B 9999 - 09 T 8001
09 B 0001- 09 P 7001
09 E 0001 - 09 M 7001
09 E 9999 - 09 M 7250
09 P 7250 - 09 T 8500
09 ÖZEL 600 - 09 ÖZEL 551
09 YA 001 - 09 M 6750
09 YZ 999 - 09 M 6251
09 D 9999 - 09 D 0001
09 P 6750 - 09 P 6251
09 T 7001 - 09 T 7500
09 ÖZEL 500 - 09 ÖZEL 451
09 UA 001 - 09 UZ 999
09 M 5501 - 09 M 6000
09 T 6500 - 09 P 5501
09 P 6000 - 09 T 6001
09 ÖZEL 400 - 09 ÖZEL 351
09 T 8501 - 09 T 9000
09 F 0001 - 09 F 9999
09 M 7251 - 09 P 7500
09 M 7500 - 09 P 7251
09 V 9999 - 09 V 0001
09 ÖZEL 650 - 09 ÖZEL 601
09 T 9300 - 09 P 7501
09 H 0001 - 09 H 9999
09 M 7501 - 09 M 7750
09 P 7750 - 09 T 9001
09 ÖZEL 700 - 09 ÖZEL 651
09 L 0001 - 09 L 9999
09 K 0001 - 09 T 4001
09 BA 001 - 09 BZ 999
09 BZZ 99 - 09 BAA 01
09 K 9999 - 09 M 3501
09 M 4500 - 09 P 3501
09 P 4500 - 09 T 5000
09 T 4000 - 09 S 0001
09 JZ 999 - 09 JA 001
09 P 2501 - 09 M 2501
09 M 3500 - 09 P 3500
09 SA 001 - 09 SZ 999