Aydın Plaka Kodu Nedir? Aydın İl Plakası Kaçtır?

Trafiğe plakasız bir araçla çıkmak, ceza kesilmesine neden olduğundan dolayı her zaman görünür durumda olması şarttır. Öte yandan, yeni bir taşıt alan sürücülere geçici plakalar verilir. Bu, hem mağduriyeti önler hem de trafik kurallarına riayet edilmesini sağlar. Plaka kodu, bir aracın kimliği olduğu için ceza kesilip kesilmediğini de öğrenmeyi sağlar. Bu nedenle, Aydın plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır muhakkak bilinmelidir.

Aydın Plaka Kodu Nedir?

Günümüzde tüm motorlu taşıtların önde ve arkada olmak üzere plaka takması mecburidir. Yalnızca bazı motosiklet modellerinde plakanın görünme zorunluluğu yoktur. Bu kurala uymayan sürücüler, para cezasına çarptırılabilir ve hatta trafikten men edilebilirler. Aydın iline kayıtlı olan araçların plaka kodu ise 09'dur. Trafikte bu koda sahip bir plaka görüldüğünde, onun Aydın iline ait olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ek olarak, Aydın'da 18 ilçe bulunur ve bunlardan 15'i özel plaka koduna sahiptir. Merkez ilçesi de dahil olmak üzere bazılarının özel plaka harfleri ise şu şekildedir:

Merkez İlçesi

09 EA 001 - 09 EZ 999

09 AZ 999 - 09 AC 001

09 FA 001 - 09 DA 001

09 AZZ 99 - 09 AAB 01

09 DZ 999 - 09 FZ 999

09 T 2000 - 09 KA 001

09 KZ 999 - 09 M 0001

09 M 1500 - 09 P 0001

09 MA 001 - 09 MZ 999

09 HZ 999 - 09 N 0001

09 HA 001 - 09 N 999

09 P 1500 - 09 T 0001

09 ÖZEL 100 - 09 ÖZEL 001

Bozdoğan İlçesi

09 B 9999 - 09 T 8001

09 B 0001- 09 P 7001

09 E 0001 - 09 M 7001

09 E 9999 - 09 M 7250

09 P 7250 - 09 T 8500

09 ÖZEL 600 - 09 ÖZEL 551

Didim İlçesi

09 YA 001 - 09 M 6750

09 YZ 999 - 09 M 6251

09 D 9999 - 09 D 0001

09 P 6750 - 09 P 6251

09 T 7001 - 09 T 7500

09 ÖZEL 500 - 09 ÖZEL 451

İncirliova İlçesi

09 UA 001 - 09 UZ 999

09 M 5501 - 09 M 6000

09 T 6500 - 09 P 5501

09 P 6000 - 09 T 6001

09 ÖZEL 400 - 09 ÖZEL 351

Kuyucak İlçesi

09 T 8501 - 09 T 9000

09 F 0001 - 09 F 9999

09 M 7251 - 09 P 7500

09 M 7500 - 09 P 7251

09 V 9999 - 09 V 0001

09 ÖZEL 650 - 09 ÖZEL 601

Karacasu İlçesi

09 T 9300 - 09 P 7501

09 H 0001 - 09 H 9999

09 M 7501 - 09 M 7750

09 P 7750 - 09 T 9001

09 ÖZEL 700 - 09 ÖZEL 651

Kuşadası İlçesi

09 L 0001 - 09 L 9999

09 K 0001 - 09 T 4001

09 BA 001 - 09 BZ 999

09 BZZ 99 - 09 BAA 01

09 K 9999 - 09 M 3501

09 M 4500 - 09 P 3501

09 P 4500 - 09 T 5000

Söke İlçesi

09 T 4000 - 09 S 0001

09 JZ 999 - 09 JA 001

09 P 2501 - 09 M 2501

09 M 3500 - 09 P 3500

09 SA 001 - 09 SZ 999