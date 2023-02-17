Işığı ve ışıklı durumları ifade etmek adına kullanılan kelimeye aydınlık denilmektedir. Aydınlık kelimesi denilince ilk olarak akla bu anlam gelmektedir. Aydınlık kelimesinin aslında birden çok anlamları vardır. Bu anlamların dışında bir de zıt anlamlısı mevcuttur.
Aydınlık kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı ışık, ışık demeti şeklinde yer almaktadır. Ayrıca ışık alan, aydınlanmış olan, karanlık olmayan, ışıklı (yer) anlamlarına da gelmektedir. Aydınlık sözcüğüne örnek cümleler verecek olursak şu şekilde verebiliriz:
Türk Dil Kurumuna göre aydınlık kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı "karanlık" kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:
Aydınlık kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Aydınlık kelimesi genellikle ışıklı ortamı ya da ferah bir ortamı tabir etmek için kullanılmaktadır. Buna göre aydınlık kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: