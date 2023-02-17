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Haberler Eğitim Haberleri Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlık Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:54 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:54

Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlık Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçe'de oldukça fazla kelimenin olduğu ve bu kelimelerin eş anlamlıları, zıt anlamlıları gibi birçok anlamları da yer aldığı bilinmektedir. Bu içeriğimizde de sizlere aydınlık kelimesinin zıt anlamlısına değineceğiz. Aydınlık zıt anlamlısı nedir? İşte aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı…

Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlık Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Işığı ve ışıklı durumları ifade etmek adına kullanılan kelimeye aydınlık denilmektedir. Aydınlık kelimesi denilince ilk olarak akla bu anlam gelmektedir. Aydınlık kelimesinin aslında birden çok anlamları vardır. Bu anlamların dışında bir de zıt anlamlısı mevcuttur.

AYDINLIK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Aydınlık kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı ışık, ışık demeti şeklinde yer almaktadır. Ayrıca ışık alan, aydınlanmış olan, karanlık olmayan, ışıklı (yer) anlamlarına da gelmektedir. Aydınlık sözcüğüne örnek cümleler verecek olursak şu şekilde verebiliriz:

  • "Perdeyi açınca odaya aydınlık doldu"
  • "Burası karanlık, aydınlığa çıkalım"

AYDINLIK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre aydınlık kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı "karanlık" kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Aydınlık bir dünya için hep beraber çalışmalıyız.
  • Dün öğle vaktinde birden karanlık çöktü.

AYDINLIK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Aydınlık kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Aydınlık kelimesi genellikle ışıklı ortamı ya da ferah bir ortamı tabir etmek için kullanılmaktadır. Buna göre aydınlık kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Aydınlatma
  • İlim irfan
  • Ferah
  • Vuzuh
  • Sarahat
  • Işık
  • Aydın
  • Berrak
  • Fer
  • Nur
  • Saf

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Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlık Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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