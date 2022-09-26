Aydınoğulları Nerede Kuruldu? Aydınoğulları Beyliği Kuruluş ve Yıkılış Tarihi Ne, Hangi Boydan?

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Aydınoğulları Beyliği Kuruluş ve Yıkılış Tarihi

Aydınoğulları Beyliği, stratejik önemi olan bir coğrafyada kurulması nedeniyle önemli bir beyliktir. 1308 yılında kurulan beylik 1426 yılında yıkılmıştır. Bahse konu beyliğin Oğuz Boyu'na mensup olduğu düşünülür.

Anadolu'nun batısında, Saruhan, Menteşe, Aydınoğulları Beylikleri, kuzeyinde Germiyanoğulları vardır. Bugünkü Aydın bölgesine konuşlanan Aydınoğulları, güçlü bir siyasi yapı şeklinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Beyliğin topraklarında Türk İslam ve kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Beyliğin kurucusu olan Aydın Bey, Germiyanoğulları himayesinde yaşarken batıya doğru ilerlemiş ve bu coğrafyaya yerleşmiştir.

Aydınoğulları Beyliği Kuruluşu

Aydınoğulları Beyliği, Türklerin Anadolu'da ilk yerleştiği topraklar olduğu kabul edilir. Beylik, Aydın ilinin Karacasu bölgesine yerleşmiştir. Beylik, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra başlayan süreçte kurulmuştur. Aydınoğulları Beyliği, kurulduğu dönemin etkili bir Türkmen beyliğidir. Beyliğin kurucusu da Aydın Bey'dir. Aydın Bey'in babasının türbesi de Karacasu bölgesinde yer alır.

Anadolu'daki Selçuklu hâkimiyetinin bitmesi ile birlikte Anadolu'da ağırlıklı olarak İlhanlıların hâkimiyeti görülmüştür. Bu nedenle Anadolu'daki Türkmenler kıyı bölgelere akın etmişlerdir. Aydınoğulları'nın bu bölgeye yerleşmesi ile birlikte Bizans sınırında yeni bir siyasi yapılanma ortaya çıkmıştır.

Aydınoğulları Beyliği'nin Tarihi Açıdan Önemi

AYdınoğulları Beyliği, İsa Bey döneminde, Kosova Savaşı'nda 1. Murad Han'ın şehit olması nedeniyle bu durumdan faydalanmak istemiştir. Karamanlılar başta olmak üzere diğer beyliklerle ittifak yaparak Osmanlı Devleti'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunmuşlardır. Fakat tahta oturan Yıldırım Bayezid, ilk iş olarak Anadolu'dan gelecek tehditleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Aydın bölgesine kadar ilerleyen Yıldırım Bayezid, Aydınoğulları Beyliği'ni kesin olarak Osmanlı Devleti'ne bağlamıştır.

Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesini müteakip beylik tekrar canlanmıştır. Fakat bu dönemde İsa Bey ölmüştü. Beyliğin başına Timur'un emriyle Musa Bey geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin gelişmesi ve yönetim sisteminde Aydınoğulları Beyliği'nin her zaman payı büyük olmuştur. Yönetim ve eğitim alanında Osmanlı Devleti'nin yeniliklerinden Aydınoğulları Beyliği de nasibini almıştır.