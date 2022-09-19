Eski Türkçeden günümüze gelen kelimelerin yanı sıra gelip ancak artık kullanılmayan ya da tamamen kaybolmuş kelimeler de bulunmaktadır. Aygucı da bugüne kadar ulaşabilmiş ancak artık kullanılmayan bir kelimedir. Bu sebeple bizler de Aygucı ne demek, eski Türklerde Aygucı nedir, kime denir, görevleri nelerdir gibi soruları için cevaplayarak sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aygucı Ne Demek?

Eski Türk devletlerinde hükümdar – kağandan sonra gelen en yetkili devlet adımına Aygucı denmektedir. Yetkisi o kadar fazladır ki bazı zamanlar kağanlara muhalefet olduğu hatta Ayuki ile ortak hareket edip kağanı tahttan indirdiği de olmuştur. Türkçede yakın anlamlar olarak Başbakan, Vezir, baş danışman, Sadrazam gibi diğer bürokratik kelimelere yakındır. Mecliste büyük ağırlığı bulunan Aygucı, meclisin başkanı konumundaydı. Aygucı, Ulu Aygucı ismiyle de anılmaktaydı.

Aygucı Kimdir?

Aldığı ünvanın ağırlığı sebebiyle tarih kitaplarında sıklıkla karşımıza çıkan Aygucı, devletin önemli adamlarından biri özelliğini taşımaktadır. Kağanın olmadığı zamanlarda meclis ve ülkeye de liderlik yapan Aygucı; belli dönemlerde de kağanla ters düşerek ya kendi mevkisini kaybetmiş ya da hükümdarı tahttan indirmiştir. Yani kısaca Aygucı eski Türk devletlerinde devletin iki numaralı adamıdır. Günümüzün başbakanlık makamıyla eski devlet düzenlerindeki Vezir – Sadrazam gibi mevkilerle benzer yönleri bulunmaktadır.