Ayılar dünyadaki en özel hayvan türlerinden bir tanesidir. Ayılar genelde kış uykusuna dalan, ormanlık, dağlık ya da kutup gibi pek çok farklı habitata uyum sağlayabilen canlılardır. Yabani doğada insanlar tarafından rahatsız edilmedikçe insanlardan uzak durma eğilimindedirler. Fakat hayvanları daha yakından tanımak isteyen insanlar da ayı kaç kilo, yavru ve yetişkin ayılar kaç kilo olur gibi soruların yanıtını araştırmaktadırlar.

Ayı Kaç Kilo?

Yavru ayılar ilk doğduklarında birkaç kilo olur ve aylar geçtikçe hızlı bir şekilde kilo almaya başlarlar. Fakat elbette bu ağırlıklar her yavruya göre değişir.

Yetişkin ayılar söz konusu olduğunda dünyada 70 kilo ayıya da 900 kilogramlık bir ayıya da rastlamak mümkündür. Bu nedenle ayıların kilosunu incelerken türlerine göre incelemek son derece önemli bir davranıştır.

Yetişkin Ayılar Kaç Kilo Olur?

Hayvanlar aleminde özellikle ayıları incelerken türler arasında çok fazla ağırlık farkı olabileceğini atlamamak gerekir. Örnek vermek gerekirse bazı sık görülen ayı türleri ve kiloları aşağıda listelendiği şekildedir.