Ayın Evreleri Nasıl Oluşur? Sırasıyla Ayın Evreleri Nelerdir Ve Oluşma Sebebi Nedir?

Yeni ay olarak başlayan ayın evreleri hilalden dolunaya kadar birçok şekle bürünür. Ay aslında güneşten aldığı ışığı bizlere yansıtan bir kaynaktır. Yani, ayın kendi ışığı bulunmamaktadır. Ayın evreleri ve oluşma sebebi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Ayın Evreleri Nasıl Oluşur?

Gece vakitlerinde güneşten aldığı ışık ile yeryüzünü aydınlatan ay, dünyanın yörüngesinde yer alır. Dünya'nın hareket halinde olması ayın güneşin ışığını yansıtan tarafını görmemizi sağlar. Sürekli olarak hareket halinde olan dünya nedeniyle ayın bazı kısımları görünür bazı kısımları görünmez. Bu da ayın evrelerinin oluşma sebebi olarak açıklanır. Ayın evrelerinin başlangıcı ve sonu toplam bir ayı bulmaktadır. Ayın bir evresini tamamlaması ise bir haftayı yani toplam yedi günü bulur.

Ayın Evreleri Nelerdir?

Güneş sisteminin doğal uydularından biri olan ayın altı adet evresi bulunur. Güneşten aldığı ışığı yansıtan ayın bir tarafı aydınlık iken bir tarafı karanlık olur. Bizler de ayın bir kısmının görünüp bir kısmının görünmediğini zannederiz. Ay dünya ile güneşin arasına geçtiği zaman hiçbir şekilde çıplak gözle görülmez bu duruma ''yeni ay'' denir.

Yeni ay, ayın ilk evresi olarak tanımlanır. Ancak, yeni ayın görüldüğü istisnai bazı durumlar olabiliyor. Örneğin, güneş tutulması sırasında yeni ay dünyadan gözükebilir. Yeni ayın ardından ay ''hilal'' evresine geçer. Ay güneşin doğusunda kaldığı zaman hilal şeklini alır. Hilal şekli güneş battıktan sonra batı yönünde kısa bir süreliğine gözükür. Daha sonrasında ay, diğer evresi olan ''ilk dördün'' evresine geçer.

Yeni ay fazından itibaren yaklaşık iki hafta sonra bu evreye geçen ay, yarım daire şeklinde görünür. İlk dördün evresinde ay, güneşe 90 derecelik açıyla bakmaktadır. İlk dördünün ardından ''şişkin ay'' evresine geçen ay, bu fazda güneşe 90 ve 180 dereceler arasında bakar. Bu evrenin ardından ay, ''dolunay'' olur. Bu evrede ay, tam daire şeklinde görünür ve parlak ve dolgundur. Ayın en sevilen ve göz alıcı göründüğü hali de dolunay zamanlarıdır. Dolunayın ardından son evresine geçiş yapan ayın bu fazına ''son dördün'' adı verilir.

Dünyadan bakıldığın ayın sol yarım kısmının aydınlık olduğu görülür. Ay, yeni aydan itibaren yirmi dokuz buçuk günde son evresine yani son dördün fazına geçerek bir tam döngüsünü tamamlar. Bu tamamlanışın ardından tekrar yeni ay evresine geçerek tüm evreleri sürekli olarak tamamlar. Ayın evrelerini liste halinde sıralayacak olursak şu şekilde açıklayabiliriz;

• Yeni Ay

Ay, ilk evresindedir. Güneş tutulması haricinde dünyadan görünmez.

• Hilal

Ayın ikinci evresi olan hilal, güneş battığı sırada gözükür.

• İlk Dördün

Ay üçüncü evresinde, yarım daire şeklini alır.

• Şişkin Ay

Bu evrede ay dördüncü evresindedir ve güneşe 90 derece karşılıktadır.

• Dolunay

Beşinci evreye gelen ay, dolunay sırasında dolgun ve oldukça parlak bir görünüme sahiptir.

• Son Dördün

Son evresine gelen ay, dünyadan bakıldığın sol yarısının aydınlık olduğu görülür.