Ayın Özellikleri - Ayın Hareketleri, Yapısı, Boyutları Nelerdir, Dünyayı Nasıl Etkiler?

Dünya'nın uydusu görevinde bulunan Ay; Dünya'ya birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Ay'ın önemini kavramak için, Ayın özelliklerini, hareketlerini, yapısını ve boyutlarını detaylıca bilmek gerekmektedir. Ayın özellikleri ile ilgili haberimizde, Ayın hareketleri, yapısı, boyutları nelerdir, Dünyayı nasıl etkiler sorularını cevapladık, dilerseniz birlikte inceleyelim...

Ayın Özellikleri

Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'ın, birçok fonksiyonu ve birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Ay'ın bazı özellikleri şunlardır;

Ay'ın mevcut atmosferi oldukça azdır ve Dünya'da olduğu kadar yoğun değildir.

Biçimi küreye benzeyen Ay, Dünya'dan daha küçük bir gök cismi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya'nın çapı, Ay'ın çapından yaklaşık dört kat daha büyüktür.

Ay'da rüzgar ve yağmur benzeri hava olayları görülmemektedir. Bunun sebebi ise, Ay'ın atmosferinin bulunmamasıdır.

Ay yüzeyinde krater olarak adlandırılan çukurlar bulunmaktadır. Bu derin çukurlar; meteor olarak adlandırılan gök cisimlerinin, Ay'ın yüzeyine sürekli çarpması sonucu oluşmaktadır.

Ay'ın içerisinde mevcut hava olaylarının olmamasından dolayı, yüzeyde ince toz tabakaları ile bazı taşlar bulunmaktadır ve tümü sabit şekilde yerlerinde kalmaktadır.

Yeryüzünden, gökyüzüne bakıldığında; Ay ile Güneş aynı boyutta görünmektedir. Bu durumun nedeni ise, Ay'ın Dünya'ya, Güneş'ten daha yakın olmasıdır. Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı, yaklaşık 384.000 kilometre olarak bilinmektedir.

Ayın Hareketleri

Dünya'nın uydusu Ay'ın, dönüşü ile birlikte mevcut şekilde üç adet hareketi bulunmaktadır. Sürekli hareket halinde olan Ay'ın hareketleri şu şekilde örneklendirilebilir;

Ay, kendi etrafında dönmektedir: Ay, kendi ekseninde bir tam tur döndüğü takdirde, bu dönüşü 27,3 günde tamamlamaktadır.

Ay, kendi ekseninde bir tam tur döndüğü takdirde, bu dönüşü 27,3 günde tamamlamaktadır. Ay, Dünya'nın etrafında dolanmaktadır: Ay, Dünya'nın etrafında bir tam tur dolandığında, bu süreyi 27,3 günde tamamlamaktadır.

Ay, Dünya'nın etrafında bir tam tur dolandığında, bu süreyi 27,3 günde tamamlamaktadır. Ay, Dünya ile beraber Güneş'in etrafında dolanmaktadır: Ay, Dünya ile beraber Güneş'in etrafında dolandığında, bu süreyi 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Ayın Yapısı

Ay'da oksijen, su ve havanın olmamasından ötürü, yaşam da yoktur. Gündüz ve gecenin sıcaklık farklarının çok fazla olduğu Ay'da oldukça azdır. Dünya'dan bakıldığında Ay, parlıyormuş gibi görünmektedir fakat bu görüntünün sebebi Ay'ın Güneş'ten aldığı ışıkları Dünya'ya yansıtmasıdır. Bu sebeple, eğer Ay yüzeyinde ihtimal olarak bir canlı yaşasaydı, Güneş'ten ulaşan zararlı ışınlar bu canlılara zarar verebilirdi. Dünya ve Güneş'ten çok daha küçük boyutta olan Ay'ın yüzeyinde, ince gaz tabakası bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Ay'ın ekvator çapı ise 3476 kilometre olarak bilinmektedir.

Ayın Evreleri

Ay'ın toplam olarak tam sekiz tane evresi bulunmaktadır. Bunlardan dört tanesi ana evre, dört tanesi ise ara evre olarak bilinmektedir. Ay'ın dört ''ana'' evresi bir hafta boyunca devam etmektedir. Ayın ana evreleri şunlardır; ''Yeni Ay Evresi - İlk Dördün Evresi – Dolunay Evresi - Son Dördün Evresi''. Bu evrelerin açıklanması ise şu şekilde örneklendirilebilir;

Yeni Ay Evresi: Ay'ın, Güneş ve Dünya arasında bulunduğu evre olarak bilinmektedir. Ay'ın Dünya'ya bakan kısmı bu evrede ışık almamaktadır. Ay bu evrede, Dünya'dan bakıldığında görülmemektedir.

Ay'ın, Güneş ve Dünya arasında bulunduğu evre olarak bilinmektedir. Ay'ın Dünya'ya bakan kısmı bu evrede ışık almamaktadır. Ay bu evrede, Dünya'dan bakıldığında görülmemektedir. İlk Dördün Evresi: İlk Dördün Evresi, Yeni Ay Evresinden tam bir hafta sonra gerçekleşmektedir. Bu evrede Ay'ın sağ kısmı aydınlanmaktadır ve şekli ''D'' harfine benzemektedir.

İlk Dördün Evresi, Yeni Ay Evresinden tam bir hafta sonra gerçekleşmektedir. Bu evrede Ay'ın sağ kısmı aydınlanmaktadır ve şekli ''D'' harfine benzemektedir. Dolunay Evresi: Dolunay Evresi, İlk Dördün Evresinden tam olarak bir hafta sonra gerçekleşmektedir. Bu evrede Dünya, Ay'ın ve Güneş'in tam ortasında yer almaktadır ve yine bu evrede Ay'ın parlak olan kısmı Dünya'ya doğru dönmektedir.

Dolunay Evresi, İlk Dördün Evresinden tam olarak bir hafta sonra gerçekleşmektedir. Bu evrede Dünya, Ay'ın ve Güneş'in tam ortasında yer almaktadır ve yine bu evrede Ay'ın parlak olan kısmı Dünya'ya doğru dönmektedir. Son Dördün Evresi: Son Dördün Evresi, Dolunay Evresinden tam olarak bir hafta sonra görülmektedir. Bu evrede Ay'ın Dünya'ya dönük olan yüzünün sol kısmı aydınlanmaktadır ve yine bu evrede, gök cismi Ay'ın aydınlık olan kısmı yarım daire şeklinde olmaktadır. Şekli ise ''ters D'' olarak görülmektedir.

Ayrıca, Ay'ın iki ana evresinin aralarında geçen süre miktarı bir haftaya eşittir. Ay'ın evrelerinin baştan tekrarlanma süresine kadar geçen zaman ise 29 gün 12 saat olarak bilinmektedir ve bu süre zaman olarak ölçüm yaptığımız ''AY'' kavramını oluşturmaktadır. Ana evreler dışında; iki hilal ve iki şişkin ay olmak üzere dört adet ''ara'' evre de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak;