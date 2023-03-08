Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz Ne Demek, Kimin Sözü ve Hangi Şiirde Geçiyor?

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz ne demek sorusunu araştırırken bu sözdeki kelimelerin anlamları ile işe başlayabilirsiniz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz hangi şiir ve kimin sözü incelemesi için Osmanlı dönemi şiirlerini de inceleyebilirsiniz. Sözün geçtiği dizeler, konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bahse konu dize kimin sözü ve hangi şiirde geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz Ne Demek?

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözü Ziya Paşa'ya aittir. Gazel ve terkib-i bent örneklerinde bu sözün geçtiğini görebilirsiniz. Bu söz, kişinin eyleminin sözlerinden çok daha önemli olduğuna vurgu yapılır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünün karşılığı olan deyim ve atasözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Boş boş konuşmak

Lafla peynir gemisi yürümez

Atıp tutmak

Lafta kalmak

Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz Kimin Sözü ve Hangi Şiirde Geçiyor?

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözü, bir kişi ile ilgili bilgi sahibi olmak istediğinizde onun sözlerine değil eylemlerine bakmanız gerektiğini anlatır.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözü Ziya Paşa'nın terkib-i bend şiirinde geçer. Söz konusu ifade, günlük konuşma dilinde de yerini almıştır. Bu sözü Ziya Paşa haricinde kullanan şairler de olmuştur. Günümüzde yazılan bazı eserlerde de bu sözün kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Kelimenin derin anlamı sayesinde yazılan eserlere büyülü bir ifade kazandırmıştır.