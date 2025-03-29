Aylaynır Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Eyeliner Okunduğu Gibi Mi Yazılır?

Türkçede Arapça ve Farsça kökenli kelimeler farklı alfabelere sahip olduğu için okunduğu gibi yazılmaktadır. Batı dillerinden gelen kelimeler de Türkçeye geçtiğinde aynı kurala tabidir. Ancak bazı kelimelerin yazımı konusunda karışıklık yaşanabilmektedir. Bu durum dünya genelinde kullanılan ve Türkçe karşılığı olmayan "eyliner" kelimesinin yazımda sıkça yaşanmaktadır. Aylaynır nasıl yazılır ve TDK'ye göre eyeliner okunduğu gibi mi yazılır merak edilmektedir.

Aylaynır Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun belirlediği kurallara göre yabancı kelimeler Türkçede okunduğu gibi yazılmalıdır. İngilizce yazımı "eyeliner" olan ve dilimizde tam karşılığı bulunmayan bu kelime de ilgili kurala tabidir. Eyeliner İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir ve göz çevresine sürülen makyaj malzemesi anlamına gelir. Kadınlar tarafından gözleri belirginleştirmek için kullanılır. Aynı zamanda eyeliner sahne makyajında ve profesyonel makyaj tekniklerinde yeri olan önemli bir üründür.

Sözcüğün Türkçedeki doğru kullanımı "aylaynır" şeklindedir. Ancak pek çok kişi bu kelimeyi orijinal haliyle yani "eyeliner" şeklinde yazmaya devam etmektedir. Yanlış ve doğru kullanıma örnek vermek gerekirse:

Yanlış yazım: Yeni eyeliner aldım, çok güzel sürülüyor.

Doğru yazım: Yeni aylaynır aldım, çok güzel sürülüyor.

TDK'ye Göre Eyeliner Okunduğu Gibi Mi Yazılır?

Eyeliner kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir ve göz anlamına gelen "eye" ve çizgi çekici anlamına gelen "liner" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Ancak Türkçede Batı dillerinden alınan kelimeler de diğer dillerden girmiş her sözcük gibi okunduğu gibi yazılmak zorundadır. Bu nedenle "eyeliner" yerine "aylaynır" yazımı tercih edilmelidir.