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Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:51 Son Güncelleme: 8.2.2023 09:52

Aymazlık Ne Demek? Aymazlık İçinde Olmak Ne Anlama Gelir ve Eş Anlamlısı Nedir?

Aymazlık ne demek ya da aymaz ne demek, sorusunun cevabı için Türk Dil Kurumunun açıklamasına bakmamız gerekir. Zengin bir dil olan Türkçe’de çoğu sözcüğün anlamını ve kullanım durumlarını Türk Dil Kurumu örnekleyerek açıklamaktadır. Açıkladığı binlerce kelime arasında aymaz kelimesi de vardır. Aymazlık içinde olmak ne demek ve aymaz insan diye kime denir, sorusunu örneklerle açıklamaktadır. Hemen her sözcüğün eş anlamı varken, aymaz kelimesinin eş anlamlısı ne bunu da yine örneklerden ve açıklamalardan öğrenebiliriz.

Aymazlık Ne Demek? Aymazlık İçinde Olmak Ne Anlama Gelir ve Eş Anlamlısı Nedir?

Aymazlık ne demek ve aymaz ne demek, aymaz olanın durumu olarak açıklanmaktadır. Zengin ve kullanışlılık olarak çeşitli bir dil olan Türkçe'de, her sözcüğün örnekleriyle anlatımı vardır. Her sözcük kullanıldığı cümlede anlam kazanırken aymaz içinde olmak ne demek, sorusunu cümle bağlamında açıklayabiliriz. Ayrıca aymaz kişi diye kime denir ve bu sözcüğün eş anlamlısı ne, öğrenebilmemiz için Türk Dil Kurumu anlamına ve örneklerine bakmamız gerekir. Sözcüğün eş anlamı ve kendisi, anlamıyla birlikte nasıl ve nerde kullanıldığını açıklayacaktır.

Aymaz Ne Demek?

Türkçe, zengin bir sözcük hazinesine sahip olan bir dildir. Günlük kullandığımız dilde pek çok kelimenin anlamını bilip kullanırken yine birçok kelimenin de anlamını bilmeden kullanmaktayız. Bu noktada önemli olan zengin bir dil olan Türkçede kullandığımız ya da kullanmadığımız kelime, atasözü ve deyimleri büyük biz özenle kullanmak olacaktır.

Türkçede onlarca kelimenin arasında olan sözcüklerden biri de aymaz sözcüğüdür. Aymaz sözcüğü sonuna –lık yapım ekini alarak kullanılacağı gibi tek başına da kullanılabilir. Bunun anında aymaz sözcüğünü Türk Dil Kurumu: "Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil" olarak açıklamaktadır.

Aymazlık İçinde Olmak Ne Anlama Gelir?

Türkçe'de birçok kelime yapım eki alarak yeni anlamlarda kullanılmaktadır. Aymaz sözcüğü de –lık yapım ekini alarak aymazlık olarak da kullanılabilmektedir. Aymaz kelimesi, "Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil" olarak açıklanırken; aymazlık ise "Aymaz olanın durumu" olarak açıklanmaktadır.

Aymaz Kelimesinin Eş Anlamı

Eş anlamı sözcükler, yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklerdir. Türkçe' de çoğu sözcüğün eş anlamı vardır. Aymaz sözcüğünün de eş anlamı "gaflet ve dalgı, dalgınlık ve ihtiyatsızlık" olarak nitelendirilmektedir.

Aymaz ve aymazlık sözcüklerini daha iyi anlamak için örnek cümleler verecek olursak:

• Bazı milletlerin tarihteki aymazlığına yazar, geniş bir perspektiften bakıyor.

• Kafası basmayan, aymaz bir adamdı.

• Aymazlık içinde olan toplumların çöküşü hızlıdır.

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Aymazlık Ne Demek? Aymazlık İçinde Olmak Ne Anlama Gelir ve Eş Anlamlısı Nedir?
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