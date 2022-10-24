Aynalıkavak Tenkihnamesi Maddeleri- Aynalıkavak Antlaşması Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Tarihi ve Tarafları

Aynalıkavak Tenkihnamesi maddeleri Osmanlı Devleti'ni yakından ilgilendiren tarihsel gelişmelerden biridir. Bu bakımdan Aynalıkavak Tenkihnamesi nedir sorusuna sonuçları, nedenleri ve önemi açısından detaylı yanıt vermek gerekir. Ruslar yanında Fransızların da dahil olduğu antlaşma gerek maddeleri gerekse sonuçları ile tarihin tozlu sayfalarında önemli bir yer edinmiştir. Aynalıkavak Antlaşması nedenleri, sonuçları, önemi, tarihi ve tarafları hakkında tüm merak edilenler haberimizin devamında.

Aynalıkavak Tenkihnamesi Maddeleri

Osmanlı Devleti'nin dış politikasında I. Abdulhamit Dönemi önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde özellikle Ruslar ile yapılan savaşlar son derece dikkati çeker. Rusların hem Mora'da isyanlar çıkarması hem de Balta kentinde çeşitli katliamlar gerçekleştirmesi üzerinde 1768- 1774 Osmanlı Rus Savaşları başlamıştır. Ancak savaştan Osmanlı Devleti Mağlup bir şekilde ayrılmıştır. Bu savaş sonrasında ise Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti ilk defa Türk ve Müslüman bir bölgeyi kaybetmiştir. Bu bölge Kırım'dır.

Bu olay üzerine Karadeniz de bir Türk Gölü olma özelliğini kaybetmiştir. Bu antlaşmanın üzerinden 5 yıl geçmesine karşın Ruslar yapılan antlaşma hükümlerine uymamış ve Kırım'da Şahin Giray'ın tahta çıkmasını desteklemişlerdir. Bu olay da Osmanlı ve Rusya arasında ikinci bir gerilime neden olmuş fakat araya Fransızlar girerek Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalanmıştır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birisi Ruslar, Kırım'da bulunan tüm askerlerini çekmek durumunda kalacak. Osmanlı Devleti de Şahin Giray'ın tahta çıkmasını destekleyecektir.

Ancak Ruslar bu antlaşmanın da hükümlerine sadık kalmayarak kısa süre içerisinde Kırım'ı işgal edeceklerdir. Bu olay nedeniyle de Rusya ve Osmanlı Devleti arasında bir savaş nedeni olmuştur. Daha sonra Avusturya 'da bu savaşa Rusya yanında katılmıştır.

Aynalıkavak Tenkihnamesi Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Aynalıkavak Tenkihnamesi Antlaşmasının en önemli nedenlerinden biri Rus Çarlığına ait gemilerin Karadeniz ve Akdeniz'de antlaşmalara uygun davranmamasıdır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekmiştir. Rus ticaret insanlarının Osmanlı Devleti'nde ihracı yasak olan malları izinsiz bir şekilde Rusya'ya götürdükleri için de iki devlet arasında gerginlikler yaşanmıştır. Aynı zamanda Kırım'ın durumu da bu olaylara neden olanlar arasındadır.

İhracı yasak olan malların Rusya'ya gönderilmesi ileride Osmanlı Devleti'nde bir kıtlık olabileceği düşüncesi ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte Osmanlı Rusya'ya antlaşma koşullarını hatırlatmış, Rus gemilerine de el konulmaya başlanmıştır. Böyle bir durumda da Rusya Kırım'ı işgal etme yoluna gitmiştir.

Aynalıkavak Antlaşması Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Tarihi ve Tarafları

Aynalıkavak Antlaşması I. Abdulhamit döneminde imzalanmıştır. Osmanlı ve Rusya arasında imzalanmıştır. Fransa da antlaşmaya arabuluculuk görevini üstlenmiştir. Önemi ise Rus yanlısı Şahin Giray'ın Osmanlı Devleti tarafından tanınmasıdır. Aynı zamanda bu antlaşmada yine Küçük Kaynarca Antlaşması şartları yine kabul edilmiştir. Ancak Kırım Hanları göreve gelmeden halifeden onay alma zorunluluğunu yerine getireceklerdir.