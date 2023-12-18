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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek

Ortaokul 5. sınıf yabancı dil ders saatlerinin çoğaltıldığı Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli için, 26 ilde pilot çalışma başlatıldı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5. sınıf öğrencilerinin yeni dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni devreye aldı. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için hayata geçirilen projede yabancı dil ders saati artırıldı. İngilizce'nin yanında, ikinci dil olarak Almanca eğitimi de yer aldı.

İKİNCİ DİL ÖĞRENİYORLAR
Edinilen bilgiye göre; yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Türkçe ile birlikte, ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak alıyor. Öğrenciler 18 saat İngilizce ve 4 saat Almanca olmak üzere 22 saat yabancı dil eğitimi görüyor. MEB, projeyi yakından takip ederek, pilot okullardaki izleme çalışmalarının ardından, modelin yaygınlaştırılmasına ilişkin karar verecek.
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Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
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