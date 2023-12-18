Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5. sınıf öğrencilerinin yeni dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni devreye aldı. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için hayata geçirilen projede yabancı dil ders saati artırıldı. İngilizce'nin yanında, ikinci dil olarak Almanca eğitimi de yer aldı.Edinilen bilgiye göre; yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Türkçe ile birlikte, ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak alıyor. Öğrenciler 18 saat İngilizce ve 4 saat Almanca olmak üzere 22 saat yabancı dil eğitimi görüyor. MEB, projeyi yakından takip ederek, pilot okullardaki izleme çalışmalarının ardından, modelin yaygınlaştırılmasına ilişkin karar verecek.