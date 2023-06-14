Aynı Boylam Üzerindeki Noktaların Ortak Özellikleri Nelerdir? Boylamın Etkisi ve Sonuçları

Aynı boylam üzerindeki noktaların ortak özellikleri konusunu ele aldığımızda bu konu bizi coğrafya disiplinine götürecektir. Boylam, başlangıç meridyeninin doğusundaki ya da batısındaki herhangi bir noktanın açısal mesafesidir. Derece, dakika ve saniye cinsinden ifade edilirken aynı boylam üzerinde olan noktalar bulunmaktadır. Bu nedenle aynı meridyen üzerinde bulunan noktaların ortak özellikleri nelerdir, sorusu oluşmaktadır. Burada boylamın etkisi ve sonuçları nelerdir, baktığımızda boylamların derecelerine bakılmalıdır.
Dünya üzerinde bir kutuptan diğerine ulaşan ve paralelleri dik açıyla kesen hayali çizgilere meridyen(boylam) denir. Başka bir deyişle dünya üzerindeki herhangi bir noktanın, başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine boylam denmektedir. Boylam, dünya üzerine bir noktadan, yerin merkezine çekilen dikey bir çizgiyle başlangıç meridyeni arasındaki açıdır. Meridyenle aynı anlamda kullanlmaktadır.
Boylamlar derece (°), dakika (') ve saniye (") olarak ifade edilmektedir. Bir yerin boylam derecesi başlangıç meridyenine göre doğuda ya da batıda olarak belirtilir. Söz gelimi Ankara, 32°53'doğu boylamındadır.
Boylamların özellikleri birden fazla olarak sıralanabilir. Boylam bir yeri sadece yerel saat yönü ile etkiler. Bu nedenle ele alınacak özelliklerin hemen hepsi bu kavram çerçevesinde olacaktır. Boylamların özelliklerine bakacak olursak:
Bir meridyen yani boylam üzerinde birden fazla nokta(konum) bulunabilir. Farklı meridyenlerde olan konumların özellikleri farklı iken aynı meridyen üzerinde bulunan meridyenlerin konumları da aynı özellikler taşımaktadır. Bu ortak özellikleri sıralayacak olursak:
Gibi özellikler de aynı olmaktadır.
Boylamın sadece zaman kavramına ve de yerel saatlerin oluşumuna etkisi vardır. Bu bağlamda en bilinen özellik olarak boylam, bir yerin yerel saatini belirlemekte kullanılır. Boylamlar üzerinde bulunan farklı yerlerdeki noktalar, yerel saatler arasında farklılıklara yol açar. Aynı boylam üzerindeki yerleşim yerlerinin veya noktaların yerel saatleri de aynıdır. Yine aynı paralel üzerinde bulunan boylamlar arası mesafeler değişmezken aynı boylam üzerinde bulunan noktaların arasındaki mesafe değişebilir. Bir alanın ya da şehrin bulunduğu boylam yerel saatleri ve saat dilimlerini etkiler. Aynı enlemi kesen boylamlar ile kestiği noktada Güneş'in doğuş ve batış saatleri hakkında veriler sağlanabilir. Güneş'in konumuna göre günün saati boylamlardaki farklılıklar dikkate alınarak tespit edilir.