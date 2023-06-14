Aynı Enlem Üzerindeki Noktaların Ortak Özellikleri Nelerdir? Enlemin Etkisi ve Sonuçları

Aynı enlem üzerindeki noktaların ortak özellikleri içinde, güneş ışınlarını aynı açıdan almak gibi bazı maddeler yer alır. İklime, mevsimlere ve gece ile gündüz sürelerine olan etkisini bilmeyenler için aynı paralel üzerinde bulunan noktaların ortak özellikleri nelerdir sorusu merak uyandırıcıdır. Aynı enlem üzerinde yer çekimi aynı mıdır diye düşünen birçok kişi bulunur. Enlemin etkisi ve sonuçları nelerdir? İşte merak edilenler…

Aynı Enlem Üzerindeki Noktaların Ortak Özellikleri Neler?

Aynı paralel üzerinde yer alan farklı noktaların benzer özellikleri bulunur. Bunlar:

Güneş ışınlarına aynı açıyla maruz kalırlar.

Gece ile gündüz süreleri aynıdır.

Kutuplara ve Ekvator'a aynı mesafededirler.

Aynı iklim kuşağı içinde bulunurlar. (Denize olan mesafe ve yükselti nedeniyle benzer iklim özellikleri görülmeyebilir.)

Dünyanın dönüş hızı aynıdır.

Paralellerin bazı özellikleri ise şunlardır:

Ekvator, Başlangıç Paraleli'dir ve 0°C ile ifade edilir.

Her bir paralel arası mesafe 111 km'dir.

En uzun paralel, Başlangıç Paraleli'dir.

1°C'lik açı farkı ile çizilirler.

Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralel dereceleri büyümeye ve uzunlukları küçülmeye başlar.

Paraleller arasındaki alanlar, kutuplara doğru daralır.

Çember şeklinde dünyayı sarmalayan paraleller, meridyenlere diktir.

90'ı kuzeyde, 90'ı güneyde olmak üzere toplamda 180 tane paralel bulunur.

Enlem Etkisi Ne Anlama Gelir?

Enlemler ve boylamlar, dünya üzerinde yer alan herhangi bir konumun rahatlıkla tespit edilmesini sağlarlar. Bu yüzden, deniz ve hava ulaşımı açısından oldukça önemlidirler. Özellikle arama ve kurtarma çalışmaları, ilk olarak enlem ve boylam koordinatlarının öğrenilmesi ile başlar. Enlemler, bir yerin iklim kuşağını, güneş ışınlarını alma açısını, gece ve gündüz süresi farkını, denizlerin tuzluluk seviyesini, kalıcı kar sınırı noktasını, tarım faaliyetleri sınırını ve mahsul çeşitliliğini, bitki örtüsünü, toprak türünü, su örtüsünü ve yerleşim türünü direkt olarak etkileyen faktördür. Buna, enlem etkisi denilir. Aynı şekilde bir enlemin bilinmesi, bu unsurlar hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Örneğin, kutuplara doğru gidildikçe deniz ısısı düşer ve tuzluluk azalır. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar. Güneş ışınları, kutuplara dar açıyla düşer ve ışınlar daha geç ulaşır. Bundan dolayı sıcaklık düşer, sular daha hızlı donar ve daimi kar sınırı alçalır.