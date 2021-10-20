Aynı Zıt Anlamlısı Nedir? Aynı Kelimesinin Eş Anlamlısı

Aynı sözcüğü cümle içirişinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun yanında cümle içerisinde bir şeyin benzeri olan her şeyi temsil eden bir anlam ifade etmektedir. Ayrıca bu kelime Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Bu yüzden de pek çok anlamı bulunabilmektedir.

AYNI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Aynı kelimesinin birbirinden farklı 7 tane anlamı bulunmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi de aynı kelimesinin anlam dağarcığının geniş olmasından kaynaklanmaktadır. Anlam dağarcığının geniş olmasının nedeni ise aynı sözcüğünün çok genel bir anlamı ifade etmesidir. Bu bilgiler ışığında aynı kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Yine o.

Bir başkası değil, kendisi, o.

Aralarında eşitlik bulunan, birbirinden değişik ya da ayrı olmayan.

Özdeş, tıpkı; özdeşi, tıpkısı.

(birden çok kimse) Önceden anlaşarak bir konuda aynı şeyleri söylemek, ağızbirliği etmiş olmak.

Eski durumunda kalmış, değişmemiş olan.

(bir kimse) Daha önce söylediğini yine söylemek, düşüncesini değiştirmemiş olmak.

AYNI ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede genel olarak pek çok anlam ifade eden kelimenin, birden fazla anlam ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle eş anlam ve zıt anlam bakımından böyledir. Aynı kelimesinin eş anlamlılarına bakacak olursak 'ayrımsız, özdeş, tıpkısı, nüsha, bire bir' kelimeleri karşımıza çıkmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi aynı kelimesinin zıt anlamlıları 'ayrı, başka, farklı' kelimeleridir. Bu kelimeleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Bu iki kıyafet arasında bir farklılık yok, ikisi de aynı duruyor.

Bu sorular arasında önemli farklar bulunmaktadır.

Senden başka kimseyle olmam mümkün değil.

AYNI KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Aynı sözcüğü gerek anlam dağarcığı gerek anlam ilişkisi yönünden birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Buna göre aynı kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: