Ayran Süspansiyon Mu? Tuzlu Ayran Aerosol Mu, Ne Tür Karışımdır?

Ayran birçok karışım türü gibi sıvı içerisinde katı bir maddenin kullanılması ile elde edilir. Son derece lezzetli bir içecek olduğu kadar karışımının türü de ilgi çeken konular arasında yer alır. Bu bakımdan ayran karışım ismi ve değerleri hakkında birçok detaya değinmek gerekir. Ayran süspansiyon mu, aerosol mü, ne tür karışım gibi sorulara yanıt bulmak karışımı anlayabilmek açısından dikkati çeken konular arasındadır.

Ayran Süspansiyon mu?

Ayran yemeklerin yanında çok sık tüketilen içeceklerden biridir. Yoğurt ve su karışımı ile oluşturulan ayran önemli karışım türlerinden biridir. Ayran karışımına zaman zaman tuz da ilave edilebilir. Bu da karışıma farklı özellikler ekleyebilir. Süspansiyon karışımlarda sıvı içerisinde katı maddenin bulunması durumu söz konusudur. Bundan dolayı ayranın süspansiyon bir karışım olduğu söylenebilir.

Bunun yanında ayranın homojen değil heterojen bir karışım olduğunu belirtmek gerekir. Ayrın karışımı içinde bulunan maddelerin eşit miktarda dağılması durumu söz konusu değildir. Bekletilen bir ayran içerisinde katı kısım dibe çökerken su olan kısım yukarıda kalır. Bu da ayranın homojen değil heterojen olduğunu gösterir.

Tuzlu Ayran Aerosol mu?

Tuzlu ayran aerosol bir karışım değildir. Çünkü bu tarz karışımlarda katı ya da sıvı olan parçacıklar gaz içerisinde dağılarak karışımı meydana getirir. Oysa ayran içerisinde bulunan yoğurt, tuz ve su maddeleri çözelti içerisinde bir araya gelerek karışımı oluşturur. Aerosol olması için yeterli koşullara sahip değildir.