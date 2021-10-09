Ayrım Eş Anlamlısı Nedir? Ayrım Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ayrım kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olur ayırmak fiilinden türetilmiştir. Araştırmalara göre ayrım kelimesi ayrılma anlamına tarihte ilk olarak 1933 yılında Cumhuriyet gazetesinde görülmektedir ve "Hat ayrım yeri olan Denizdek'ten sonra Handere, Selimuşağı köyleri civarından" şeklinde geçmektedir. Peki, ayrım eş anlamlısı nedir? İşte ayrım eş anlamlısı…

AYRIM EŞ ANLAMLISI

Ayrım kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre birden fazladır. Sözlükteki ilk anlamı olan ayırma işi için ayrım eş anlamlısı tefriktir. Tefrik kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup "frk" kökünden türeyen ve ayırma, bölüm, ayrıştırma, bölüm yapma anlamına gelen tafrik sözcüğünden alıntıdır. Yapılan araştırmalar tefrik kelimesinin tarihteki en eski kaynağının 1300 yılından öncesine dayandığını göstermektedir. Ayrımın eş anlamlısının sözlükteki ikinci anlamını taşıyan eş anlamlısı ise fark kelimesidir. Bu kelime de tefrik gibi Arapça kökenli olup tefrik ile aynı köke sahiptir.

AYRIM NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE AYRIM TANIMI

Türk Dil Kurumu'na göre ayrım kelimesinin altı farklı anlamı bulunmaktadır. Sözlükteki ilk anlamı olarak ayrım kelimesi ayırma işi anlamına gelmektedir. İkinci olarak ayrım kelimesi, bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık anlamı taşımaktadır. Ayrım kelimesinin bir başka anlamı alt bölümdür. Mantık konusunda taşıdığı anlam cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakterdir. Ayrılma noktası anlamına da gelen ayrım kelimesinin sinema ve televizyon dünyasında kullanıldığı anlamı ise bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğüdür.