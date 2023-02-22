Ayrımsal Damıtma Nedir? Ayrımsal Damıtma Yöntemi Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Yapılır?

Ayrımsal damıtma nedir sorusuna cevap bulmak için öncelikle kimya kaynaklarından yararlanmanız gerekir. Ayrımsal damıtma nasıl yapılır? Ayrımsal damıtma nerelerde kullanılır? Ayrımsal damıtma yöntemi birçok sektör alanında da kullanılan bir yöntemdir. Kimya dersinde bu konuyu en iyi şekilde öğrendiğinizde, farklı sektörlerde bu yöntemi kullanmanın yollarını da bulabilirsiniz. Basit damıtma ve ayrımsal damıtma farkı yazımızın devamında.

Ayrımsal Damıtma Nedir?

İki madde homojen ya da heterojen olacak şekilde birbirine karıştırılabilir. Karıştırılmış maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan yöntem ayrımsal damıtma olarak adlandırılır. Söz konusu yöntem sıvı karışımların ayrıştırılmasında kullanılır.

Ayrımsal damıtma, sıvı sıvı karışımlarda kullanılan maddelerin birbirinden ayrılmasında kullanılır. Bu yöntemin kullanılması için sıvıların kaynama noktalarının birbirinden farklı olması gerekir. Bu işlem için sıvı karışımın bulunduğu kap, yoğunlaşma borusu, fraksiyon kolonu ve boş kaba ihtiyaç vardır. Yapılan işlemin ayrımsal damıtma olması için bu malzemelerin eksiksiz şekilde kullanılması gerekir.

Basit Damıtma ve Ayrımsal Damıtma Farkı

Ayrımsal damıtma, kimya derslerinde birçok deneyde kullanılan bir yöntemdir. Söz konusu yöntem, hayatın farklı alanlarında da kullanılır. Uygulamanın yapılması için karışımın ısıtılarak kaynaması gerekir. Kaynama sonrasında ilk kaynayan sıvı soğutularak başka bir kabın içine alınır. Asıl kapta kalan da diğer sıvı olacaktır.

Basit damıtma ile ayrımsal damıtma zaman zaman birbirine karıştırılır. Basit damıtma yönteminde kaynayan sıvı farklı bir kapta yoğunlaştırılarak alınır. Ayrımsal damıtmada ise tekrarlanan sayılarda yoğuşma söz konusudur.