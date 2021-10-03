Ayrıntı Eş Anlamlısı Nedir? Ayrıntı Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ayrıntı sözcüğünün bilinen bir farklı eş anlamı bulunmaktadır. Detay, ayrıntı sözcüğünün yerine kullanılabilen ve aynı anlama gelen iki farklı sözcüktür. Ayrıntı kelimesi gündelik yaşam içerisinde oldukça sık bir şekilde kullanılan sözcüklerden biridir. Arapça kökenli bir kelime olmasından dolayı, Türkiye içerisinde yerleşik olarak değerlendirilir.

AYRINTI KELİMESİNİN ANLAMI

Uzun yıllar süresince dilimiz içinde yer alan ayrıntı sözcüğü, yurttaşların gerek sosyal medyada gerekse günlük yaşantılarında kullandığı sözcüklerden biridir. Bununla beraber kelimeden oldukça fazla yararlanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları bulunan ayrıntı sözcüğü, Türkçe içerisinde farklı cümleler ile ya da tek başına kullanılabilir. TDK'ya göre ise ayrıntı kelimesinin anlamı aşağıdaki şekildeki gibidir:

Bir bütünün ehemmiyet olarak ikinci derecede olan ögelerinden hepsi, teferruat, tafsilat, detay

Bir tiyatro türündeki eserde ana düşünceye yardımcı olan sözcük, cümle veya eşya

AYRINTI EŞ ANLAMLISI

Ayrıntı kelimesi ile beraber insanlar detay kelimesini de kullanmaktadır. Ayrıntı ve detay kelimesi bakıldığı zaman aynı anlamlara sahiptir. Aynı anlama sahip olan bu detay ve ayrıntı kelimeleri, eş anlamlı kelimeler olarak kabul görmektedir.

AYRINTI KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER

Ayrıntı kelimesi ile aynı anlamı taşıyan kelimelerden bir tanesi teferruat kelimesidir. Teferruat herkesin günlük kullandığı ve anlamını bildiği bir kelime değildir. Ayrıntı ya da teferruat aynı anlamda, cümle içerisinden birbirleri yerine kullanılabilen sözcükler arasındadır.

Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı olan 6 adet kelime vardır. Bu 6 adet kelimeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.