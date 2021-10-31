Ayrıntı kelimesi günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kullanımı en yaygın olan eş anlamlısı ise detaydır. Kişiler genellikle ayrıntı yerine yazılışı farklı olan ancak aynı anlama gelen detayı kullanmayı tercih edebilir. Bu yüzden sizler için hazırladığımız yazımızda Ayrıntı eş anlamlısı nedir? Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.

AYRINTI KELİMESİNİN ANLAMI

Türkçede en yaygın kullanımı olan ayrıntı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre iki şekilde tanımlanır. Bunlardan biri bir tiyatrodaki eserde verilen ana düşüncelere destek olmak için kullanılan kelimeler, cümleler ya da eşyalardır. Diğer yanım ise bir bütünde yer alan ögelerden daha önemli ve ön planda olan detaylar ya da parçalardır.

AYRINTI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ayrıntı kelimesi bir bütünde yer alan ve daha önemli olan, ön planda olması gereken parçalardır. Ayrıntı kelimesinin cümle içerisinde kullanımı doğru olan 3 farklı eş anlamı vardır. Her ne kadar yazılışları farklı olsa da detay, teferruat ve tafsilat da ayrıntı kelimesi yerine kullanılır ve aynı anlamı sağlar. Tafsilat kelimesinin kullanımı çok yaygın değildir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime günümüz Türkçesinde çok kullanılmasa da ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı olarak tercih edilebilir.

AYRINTI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Kitaptaki tüm ayrıntıları inceleyerek soruları cevapladı.

Ayrıntılarda boğulmayı bırakıp daha yüzeysel bir değerlendirme yapması istendi.

Küçük ayrıntılara takıldığı için asla ilerleyemiyordu.

Projedeki her ayrıntıyı titizlikle inceledi.

AYRINTI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Detay:

Kitabı okudukça detayların ne kadar ilgi çekici olduğunu anlamaya başladı.

Her işini ince eleyip sık dokuduğu için çevresinde detaycılığıyla tanınırdı.

Teferruat:

Söylenen çoğu bilgi teferruattan ibaretti.

Biz elimizden geleni yapalım da geri kalan her şey teferruattan ibaret.

Tafsilat: